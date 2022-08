Kiszámolták, mekkora lesz a nyugdíjprémium

A tavalyi 80 ezer forintos nyugdíjprémium után sokan az idén is hasonló bónuszt várnak – írja az azenpenzem.hu. Pedig a portál szerint az idei nyugdíjprémium meg sem fogja közelíteni a 2021-est. Ennek legfőbb oka a gazdaság egyre lassuló bővülése. Ezt több elemző is megerősítette a netes gazdasági lapnak. Bár a második negyedév meglepően jó eredményt hozott, a Magyar Nemzeti Bank és több más pénzintézet is a GDP növekedésének erőteljes csökkenését prognosztizálja az év végéig.

A prémiumot úgy számolják ki, hogy a nyugdíj negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot veszik alapul, amit akkora szorzószámmal növelnek, mint amennyivel meghaladja a növekedés a 3,5 százalékot – ez az érték hat százalékos növekedésnél 2,5.

Eszerint

az idén legfeljebb 40-50 ezer forintos bónuszt remélhetnek a nyugdíjasok.

Bár ezen a kormány még módosíthat – teszi hozzá a portál.

Ugyanakkor a lap által összeállított nyugdíjas vásárlói kosár árai majdnem 60 százalékos drágulást mutatnak. Ez pedig annyit jelent, hogy egy 50 ezres prémium vásárlóértéke valójában jó, ha 30 ezer forintnak felel meg.

Azt sem szabad elfelejteni – teszi hozzá a gazdasági lap –, hogy minél alacsonyabb ellátást kap valaki, annál nagyobb tételt jelent kiadásaiban az élelmiszer és persze a rezsi. Így aztán idős emberek tömege kerülhet most súlyos megélhetési válságba.

