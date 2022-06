India máris Európa hátsó kapujává válhatott az orosz olaj beszerzésében

Egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy Indiát potenciális hátsó ajtóként használják Európába az orosz olajszállítások számára. Minderre az ottani import megugrásából következtetnek – írja a brit napilap emlékeztetve, hogy az ukrajnai invázió előtt India orosz olajimportja elhanyagolható volt a magas szállítási költségek miatt, az utóbbi időben azonban jelentősen megugrott. Májusban már körülbelül napi 800 ezer hordó olajat importáltak, ami a Fitch előrejelzése szerint hamarosan napi 1 millió hordóra nőhet, ez pedig India teljes importjának 20 százaléka.

A The Guardian arra is felhívja a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt héten a BRICS államok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) virtuális csúcstalálkozóján meg is említette, hogy Kína és India importja jelentős mértékben megnőtt az orosz olajból.

Oroszország ennek is köszönhetően már elérte az ukrajnai háború előtti 20 milliárd dolláros szintet,

miközben az unió tagállamainak az olajimportja 18 százalékkal csökkent Oroszországból.

Megjegyzik, hogy a Wood MacKenzie tanácsadó nagyvállalat alelnöke arra figyelmeztetett, hogy India szintén nyugati szankciókat kockázat, ha túl sok orosz olajat vásárol.

Iparági források szerint az – esetlegesen Európába irányuló – orosz olajszállítmányok nyomon követése egyébként meglehetősen nehézkesnek bizonyul, miután a különböző országokból érkező nyersolajszállítmányokat az indiai finomítókban összekeverik.

Gyakorta megesik az is, hogy az orosz lobogó alatt közlekedő hajókról más hajókra szivattyúzzák át az olajat. Pénzügyi szempontból pedig – az olajbizniszben nem megszokott mód –, kínai jüannal fizetnek dollár helyett, de az is előfordul, hogy „Iránt másolva”, valuta helyett aranyért, fegyverért, esetleg élelmiszerért cserél gazdát a kőolaj.

„Ha egy ország, vagy egy olajszolgáltató el akarja rejteni az olajtermékek forrását, nagyon könnyen megteheti” – nyilatkozta a The Guardiannak az ICIS olajpiaci elemzője. A Shore Capital elemzője szerint pedig az indiai finomítók egyértelműen jelentős mennyiségű leárazott orosz kőolajat vásárolnak, finomítanak, majd nagy részét exportálják az országból, busás haszonra szert téve. Mindez viszont teljesen szembemegy a nyugati törekvésekkel, amik Vlagyimir Putyin „háborús (és gazdasági) gépezetét” lennének hivatottak gyengíteni.

Nyitókép: Illusztráció (Lilkin/Getty Images)