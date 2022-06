Lassan lasszóval sem lehet sofőrt fogni

Itthon úgy nyolcezer sofőr hiányzik a fuvarozó cégeknél, ami miatt volt olyan vállalat, amelyik 200 eurónyi jutalmat adott annak a kamionosnak, aki hozott magával egy új kollégát – írja a Novekedes.hu, hozzátéve, hogy az utóbbi hónapokban még jobban felbolydult a munkaerőpiac, de nem az előnyére. Az egyik oldalról a Covid után a normalizáció még mindig nem következett be. A járvány hatására egyes ágazatok, például a futárszolgálatok rengeteg sofőrt elszívtak, de a brexit miatt nehéz helyzetbe került Egyesült Királyság is egyre több dolgozót csábít magához.

„Mindennek tetejébe, amíg nem jött a szomszédunkban az orosz invázió Ukrajna nagy munkaerő forrás volt, de most a hadkötelesek egy jelentős része visszament. Ráadásul az, hogy ukrán családok menekülnek nyugatra és bizonyos államok jelentős mértékben könnyítették a munkavállaláshoz szükséges adminisztrációjukat, szintén erős elszívó hatást jelent” – mondta a lapnak a Waberer’s International Nyrt. igazgatósági tagja. Erdélyi Barna szerint „új munkaerő piacokat kell feltárni, „megmunkálni” és használni” – azaz messzebbről kell munkaerőt hozni.

Az ágazatban jelentkező költség-növekedések kapcsán úgy fogalmazott, hogy „az általános hatások a logisztikai szegmensre is hatnak, bizonyos ellátási láncok megszakadtak, az olajár ugrásszerűen emelkedett. Az iparágnak nincs más választása a már így is rendkívül alacsony margin szintek miatt, mint áthárítani a megrendelői oldalra (…). A költségek általános emelkedése eléri akár a 15-20 százalékot is – emelte ki a Waberer’s igazgatósági tagja, aki szerint

az elmúlt két év „zaklatottsága” miatt azonban kialakult az alkalmazkodás képessége, így a szolgáltatások folyamatosak.

A cég úgy látja: az áruellátás egyelőre biztosítható, ilyen tekintetben sokkal jobban állunk mint más országok. Hogy pontosan mi várható a közeljövőben, azt most nehéz megjósolni, de a Waberer’s-nél nem számítanak alapvető javulásra, inkább akció tervekkel készülnek a jövőre.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd