A háborús veszélyhelyzet kihirdetése a harmadik csapás a hazai rendezvényszervezésre

Az elnök elmondta, hogy az év első fele vegyes volt a hazai rendezvényszervezők számára.

„Nagy öröm volt az, hogy végül is azok az elképzelések igazolódtak, melyek szerint nagyon nagy szükség van élő rendezvényekre, jól elindult az évünk. A január-február-márciusra még rányomta a bélyegét az, hogy kicsit poszt-Covid állapotban volt a rendezvényszervezést, de az egész ország is. Akkor a látogatók, a kiállítók és egyébként a rendezvények számán is meglátszott, hogy picit mindenki óvatosabb” – foglalta össze az első negyed év tapasztalatait.

Ám a háború kitöréséig derűlátóak voltak. Azután azt tapasztalták, hogy a nemzetközi rendezvények kezdtek el-eltünedezni, idővel egyáltalán nem kaptak nemzetközi felkéréseket: „Az orvoskongresszusok piacán azt látjuk, hogy tudunk előre dolgozni még több évre, de az üzleti szegmens nemzetközi szinten nem indult el.”

A belföldi rendezvények mentették meg az első fél évet, viszont azok jövedelmezősége jelentősen csökkent

– vont mérleget. Utóbbi okai közül az energiaár-emelkedést és a munkaerő-problémákat (vagy nincs, vagy ha van, drága) emelte ki.

A Covid tetszhalott állapotával nem lehet összemérni 2022 első felét, de a 2018–2019-es szinttől óriási az elmaradás, és Ganczer Gábor arra számít, hogy a három évvel ezelőtti jövedelmezőséget nem is érik el egyhamar. Márpedig 2019-et tekintik bázisévnek, mert 2020 második és 2021 első felében nem lehetett rendezvényt szervezni.

A háború rosszul jött, mivel ha egy távoli földrészen élő ránéz a térképre, azt látja, hogy nagyon közel van hozzánk a háború.

„Ami még különösen nem tett jót, az a háborús vészhelyzet bejelentése, hiszen a nyugati sajtóban ezt komolyan veszik. Sok konferenciaszervezőtől kaptam telefont utána, hogy

»Gábor, Úristen, mi van itt nálatok? Háború? Hogy lesznek itt a rendezvények?«

Mondtam, hogy természetesen semmi ilyesmiről nincsen szó, nincs háború, a kormány bevezette, ezt tudomásul kell venni. Azt el tudtam mondani, hogy eddig is vészhelyzetben voltunk, csak pandémiás vészhelyzetben, és nem háborúsban” – mesélte Ganczer Gábor.

A külföldi vendégek elmaradását nagyon megérzik, ez a bevételeken is erős nyomot hagy – erősítette meg az elnök.

Arról számolt be, hogy a bevételekről a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége készített egy felmérést a tagok körében, ebből az jött ki, hogy a 2019-es 60-70 százaléka jött be az idén. "A háború sok szempontból rossz, gazdaságilag nemcsak a rendezvényszervező szektornak, hanem minden szereplőnek" – szögezte le.

A járvány idején megerősödtek a teljesen vagy részben online rendezvények, Ganczer Gábor határozottan azon az állásponton van, hogy ezek az élő eseményeket nem tudják kiváltani. Az embereknek sem erre van igényük, és

„egy ilyen digitális térben megrendezett rendezvény tulajdonképpen gazdasági nonszensz”.

A munka vele legalább annyi, ha nem több, mint egy élő rendezvénnyel – mondta –, a profittartalma viszont a töredéke.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt