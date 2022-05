Domokos László: változtatni kell a lakossági állampapírok kínálatán

Az egyik legfontosabb feladat a lakosság állampapírba fektetett megtakarításainak ösztönzése, az emelkedő hozamok ugyanis a hazai befektetőket gazdagítják – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a novekedes.hu portálnak adott interjúban.

Az ÁSZ elnöke a 2011 és 2019 közötti költségvetési politika egyik legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az államadósságon belül meghatározóvá vált a hazai finanszírozás aránya, és ezen belül megsokszorozódott a lakossági megtakarítások szerepe. Most, hogy az új államkötvények után fizetendő hozam meredeken emelkedik, illetve az inflációval együtt mozog a jövőben, a magasabb kamatkiadások a hazai állampapírtulajdonosokat és nem a külföldi befektetőket gazdagítják – fogalmazott.

Domokos László szerint a lakossági állampapír-vásárlás ösztönzésének eszköze lehetne az állampapírokhoz való hozzáférés további megkönnyítése a postafiókokban és az Államkincstár fiókjaiban. Úgy vélte, célszerű lenne az állampapír-kínálatot szélesíteni a zöldkötvények mellett az egyéb állami feladatokat (készletezés, energiahatékonyság növelése, út- és vasútépítés, információtechnológia, állami digitalizáció) célzottan finanszírozó kötvényekkel.

További feladatnak nevezte a különböző időtávú lakossági állampapírok hozamszintjeinek felülvizsgálatát és versenyképessé tételét minden időtávra, előtérbe helyezve a hosszabb távú megtakarításokat. Szükséges felmérni a lakossági ügyfelek megtakarítási magatartását, igényeit, és megpróbálni minél inkább ehhez igazítani a kínálatot.

A kormányzati beruházások visszafogása tavaly az év végén több szempontból is indokolt volt az ÁSZ elnöke szerint. A beruházások elhalasztása egyrészt a pillanatnyi megtakarítás miatt volt célszerű, de azért is, mert a gondosabb előkészítés hosszútávon is megtakarítást jelent – fejtette ki. Megjegyezte, hogy a vállalkozások beruházásai hirtelen felfutottak, a beruházási piacon az árakat felhajtó túlkereslet alakult ki, ezért az állami fejlesztések elhalasztása makrogazdasági szempontból is indokolt volt.

MNB: új konstrukciók kellenek A Magyar Nemzeti Bank közzétette a Fenntartható egyensúly és felzárkózás 144 pontja nevet viselő programjavaslatát, amelyben többek között a lakossági állampapírok piacának megújítására is javaslatot tesz. A jegybank szerint új lakossági állampapír stratégiára van szükség az állomány növelése érdekében, ehhez több ötletet is felvázolnak a szerzők. A jegybank szerint új konstrukciók és különféle ösztönzők bevezetésére lehet szükség ezen a piacon, mivel az állomány emelkedése az orosz–ukrán háború kirobbanása és a megváltozott gazdasági/inflációs környezet hatására megtorpant – írja a Portfolio A lakossági állampapír-stratégiában mind minőségi, mind mennyiségi célok mentén szükséges a megújulás sz MNB szerint. A minőségi oldalon új termékre, a futamidő növelésére, hosszabb, stabilabb lekötésre m lenne szükség. A mennyiségi oldalon új befektetők bevonását javasolja, a hosszabb, stabilabb lekötés előmozdítását, a lejárati koncentráció mérséklését. A jegybank szerint növelni lehetne a lakossági állampapírok keresletét, ha felvennék őket a cafeteria kedvező adózású körébe, bizonyos állami juttatásokat állampapírban fizetnék ki, valamint támogatott lenne mint rendszeres megtakarítás.

Nyitókép: Soós Lajos (MTI)