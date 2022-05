Felértékelődött a pénzzé tehető értéktárgy

Dandé Imre szerint a kutatás legfontosabb eredménye, hogy a megemelkedett infláció a magyar lakosságot is erőteljesen érinti, átírva a családok pénzügyi helyzetét. Ugyancsak jelentős változás állt be a megtakarítások terén. A tartalékkal egyáltalán nem rendelkezők aránya egy év alatt 9 százalékponttal emelkedett, és elérte a 40 százalékot, ráadásul a legtöbb megkérdezett esetében a meglévő megtakarítások is csupán néhány hónapra elegendő tartalékot jelentenek – ismertette a felmérés részleteit a BÁV Zrt. zálogüzletágának igazgatója.

A megtakarítási formák népszerűsége is változott. Az, hogy a válaszadók harmada készpénzben tartja megspórolt vagyonát, nem jelent fordulatot, az viszont már annál inkább, hogy a bankbetétet választók aránya 9 százalékponttal 20 százalék alá csökkent. Az államkötvények és részvények kedveltsége ennél is nagyobbat esve egy év alatt megfeleződött.

Az értéktárgyak ugyanakkor rendkívül népszerűek:

a válaszadók közel 20 százaléka rendelkezik adott esetben pénzzé tehető ékszerrel, nagy értékű karórával, műtárggyal vagy például az egyre népszerűbb befektetési célú aranytömbbel.

A megkérdezettek közel 70 százaléka érzi úgy, hogy az áremelkedések jelentősen rontják anyagi helyzetüket.

10-ből 8 válaszadó esetében a fizetésük már nem követte az infláció növekedési ütemét.

Míg a BÁV Zálog tavalyi kutatásából az derült ki, hogy a megkérdezettek zöme a pandémiás helyzet enyhülésével az első komolyabb kiadását nyaralásra akarta szánni, addig idén inkább újratervezik a költéseiket, és elhalasztják a nem létfontosságú kiadásaikat. „Valószínűleg a nyaralások fogják megszenvedni az emelkedő költségeknek a hatását” – fogalmazott Dandé Imre.

Hozzátette: a prioritások megváltozása más területeket is érint: míg tavaly a válaszadók 15 százaléka tervezett gépjárművásárlást, addig idén ez az arány már csupán 5 százalék – a válaszok alapján.

Nyitókép: AlexGreen42/Getty Images