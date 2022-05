Elpusztult Ukrajna egyetlen növénybankja

A Nexta értesülései szerint megsemmisült Ukrajna egyetlen növénybankja Harkivban – szúrta ki a Hvg.hu.

A fehérorosz médium a Twitter-oldalán úgy fogalmaz, hogy ez volt az egyetlen növénygenetikai fajfenntartásra szakosodott intézmény az országban, ami a II. világháborút is túlélte, de az orosz megszállást nem sikerült.

A Nexta szerint az intézmény több mint 160 ezer, a világ különböző részein fellelhető növényfajtát és hibridet őrzött.

Occupiers destroyed the plant genetic bank in Kharkiv



It was the only plant bank in Ukraine. More than 160 thousand varieties and hybrids of plants from all over the world were stored there.



This storage survived World War II but did not survive the arrival of the "liberators". pic.twitter.com/Dp0hpaB6pn — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022