A Mol légi személyszállítással foglalkozó céget alapított

A Mol Transportation Services Kft. néven új céget alapított március végén - a korábbi tervek szerint a Budapest Airport visszavásárlásában is közreműködő - Mol Nyrt. olajipari vállalat. A cég úgy tűnik, nem csak a kávézók és buszok üzemeltetésében, valamint a hulladékkezelésben akar megjelenni, hanem a légi szállításban is - írta a hvg360.hu híre alapján a napi.hu.

A cégbejegyzési adatok alapján a 3 millió forint jegyzett tőkével alapított kft. légi szállítóeszköz kölcsönzésével és légi szállítást kiegészítő szolgáltatással is foglalkozik majd.

Mint ismert, az állam szeretné megvásárolni a Budapest Airport Zrt.-t, a ferihegyi repülőteret üzemeltető céget, ám ezt a tervet 2021 decemberében, előrehaladott tárgyalások után egyelőre jegelték (több más nagyberuházással együtt, több, gazdasági "takarékossági" lépés során), de a tárgyalások februári hírek szerint nem álltak le, csak lassultak, gazdasági okok és a választások miatt.

Az akkori tervek szerint a Hernádi Zsolt vezette Mol, és a Jellinek Dániel nevéhez kötődő Indotek az állammal alkotott konzorciumban vásárolta volna meg külföldi tulajdonosától a Budapest Airport Zrt.-t.

A Budapest Airport legnagyobb részvényese 55,44 százalékkal a német AviAlliance GmbH, amely lényegében egy kanadai nyugdíjalapot képvisel, a Malton Investment PTE szingapúri tőkealap 23,33, a Caisse de dépot et placement du Québec (ugyancsak kanadai nyugdíjalap) pedig 21,23 százalékban érdekelt. A konzorcium a magyar mellett nemzetközi partnereket is tömörített, de ebben is már benne volt a magyar állam, a Mol és az Indotek.

A jegelés előtti elképzelések szerint a szerződéskötés még karácsony előtt, de mindenképpen 2021-ben bekövetkezett volna, a lezárásnak, tehát a kifizetésnek a végső határidejét pedig 2022. március 31-re tervezték. Újabb területek A Mol Nyrt. egyedüli ajálattevőként szállíthat kerozint a debreceni repülőtérnek nettó 3 millió 237 ezer dollárért (mintegy 1,1 milliárd forintért) - írta a napokban a napi.hu . A Mol a JET-A1 üzemanyag értékesítését szállítással együtt vállalta. Az egy évre szóló mennyiség 1 300 tonna, ennek a 70 százalékára vállalt lehívási kötelezettséget a repülőtér. Az Indotek bevásárolta magát Horvátország legnagyobb vállalatába, amelyhez a Konzum kiskereskedelmi üzletlánc is tartozik. Mint arról az Infostart is beszámolt, az orosz Sberbank az ukrajnai háborúra válaszul bevezetett nyugati gazdasági szankciók miatt eladta 43 százalékos részesedését az 50 ezer munkavállalót foglalkoztató horvát Fortenova vállalatban a magyar-amerikai Indotek Csoportnak. A Fortenova három alaptevékenysége a kis- és nagykereskedelem, az élelmiszeripar és mezőgazdaság.

Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images