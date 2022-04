Zöldségárak alakulása: a magyar vásárlók nagy fordulatra készüljenek

Már kapható a friss tavaszi belföldön termesztett növényházi zöldség a magyar üzletekben – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet jelezte, hogy a magyar termelők zöldségkínálat a jobb minőségű, mint a behozatal, és az élelmiszer egészségügyi biztonságuk is megfelelő. Az elmúlt hetekben tapasztalt kirívóan magas árak csökkenhetnek a következő napokban – vélekedett Mártonffy Béla.

„Nagyon remélem, hogy az árak stabilizálódnak, nem fognak elszakadni, de ez nem csak a termesztéstől, nem csak a hazaitól, attól is függ, hogy a világgazdaság merrefelé halad. Én nagyon remélem, hogy az idei termelés megkezdése, illetve a hajtatás beindulása Magyarországon stabil, normális, megfizethető árat fog jelenteni a jövőben” – mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnöke.

Mártonffy Béla arról is beszélt, hogy a világgazdasági helyzet és a háború milyen hatással lehet a termékek piacára.

„Arra számítok, hogy az ár nem fog emelkedni jobban. Ez nagyon-nagyon ravasz kérdés, mert amikor a világgazdaság és az egyéb körülmények is befolyásolhatnak egy termesztést, jóisten legyen az, aki meg tudja mondani, de amikor a magyar termelés beindul, akkor én azt gondolom, hogy a fogyasztástól elszakadt árakra talán nem kell számítani.

Paradicsom, paprika, uborka, hagyma, retek, salátafélék,

ez most a hajtatás kérdése, úgy gondolom, most indult be Magyarországon igazán a hajtatási szezon. Nagyon egészséges és jó termékek teljesen frissen kerülnek a piacra” – adott helyzetjelentést.

A kamara jelezte azt is, hogy az 1,7 millió tonnás magyar zöldség termelésnek csaknem a negyede származik zöldséghajtatásból. A szervezet közleménye szerint a növényházak az időjárási szélsőségek miatt egyre fontosabbak lesznek, hiszen szabályozott vízellátást, fény- és hőhatást biztosítanak. Az energiaválság közben Magyarország számára pedig nagy előnyt jelenthet a nemzetközi versenyben, ha erre alapozva bővítené a növényházi termesztés.

