Óriásit robbant az élősertés ára, jön a húspultokra is a drágulás

Jelentős húsáremelkedés várható itthon a következő hetekben, mert több mint 60 százalékkal megdrágult az élő hús előállításának költsége pár hét alatt – mondta érdeklődésünkre Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

„Az elmúlt 3 év a sertés világpiacán rendkívül szélsőséges körülményeket hozott. Alapvetően ezt két vírus határozta meg:

a Covid és

az afrikai sertéspestis.

Három évvel ezelőttről kell elindulnunk, amikor Kínában megjelent az afrikai sertéspestis vírusa, és viszonylag rövid időn belül a világ sertésállományának, sertéshústermelésének közel felét adó kínai termelést konzervatív becslések szerint is 30-40 százalékkal csökkentette. Ezt a kínai termelési visszaesést a kínaiak részben világpiaci vásárlásokkal próbálták meg kompenzálni, ami miatt nagyon

jelentős mértékben megugrott akkor az élősertésár, egy év alatt 50 százalékkal.

Majd Kína szép lassan elkezdte a pótlást, visszaemelte teljesítményét a korábbi időszakhoz hasonlóra, és mindennek eredményeként tavalyra elérkeztünk oda, hogy Kína drasztikusan csökkentette a korábbi évek importját, így a korábban a kínai megnövekedett keresletre építő uniós országok egy csapásra elvesztették a piacukat. Hirtelen kialakult egy jelentős túltermelési válság az Európai Unióban, ami árcsökkenést eredményezett. Tavaly is úgy zajlott a folyamat, hogy az év elején volt ugyan egy áremelkedés, de utána folyamatos árcsökkenés volt az élősertés piacán egészen év végéig - miközben a takarmányárak robbanásszerűen emelkedtek az elmúlt másfél évben. Ez utóbbi már az ukrán–orosz háború előtti időszakban is igaz volt, azóta meg végképp. Úgyhogy a piac erre sztenderd logika szerint hozta a válaszát: elkezdett állományt csökkenteni, nem állított be újabb hízókat, vagyis az Európai Unió állománya elkezdett szűkülni. Ám akkor, amikor a hízósertések mennyisége csökken, a piaci ár elkezd korrigálni. Ez történt meg az elmúlt hetekben, viszont ez a korrekció most robbanásszerű volt.

Hat hét alatt 60 százalékkal nőtt az élősertés ára,

márpedig a húsipar számára ez a legfontosabb önköltségtényező, úgyhogy ennek kifejeződése az értékesítési és így a fogyasztói árakban elkerülhetetlen” – vezette végig a folyamatot Éder Tamás.

Arra számít, hogy a következő hetekben, hónapokban megjelenik ez a drasztikus emelkedés a fogyasztói árakban, már csak azért is, mert

a magyar húsipari szereplőknek nincsenek érdemi tartalékaik.

Mint mondta szakmai érdekképviseleti vezetőként az áremelkedés tekintetében konkrét számot nem mondhat, de felhívta a figyelmet arra, hogy az élősertésár 60 százalékkal emelkedett, a húselőállítás önköltségében 65-70-80 százalék az élőállat önköltsége, húskészítmény esetében a hús önköltsége 50-70 százalék.

Középértékekkel számolva ezekből a százalékokból arra jutottunk, hogy

ez az élőhúsdrágulás nagyjából 25 százalékos fogyasztói áremelkedést eredményezhet közvetlenül.

És még nincs vége, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökének ugyanis van további figyelmeztetése is: „Ne feledkezzünk meg a gazdaság többi szereplőjét is érő egyéb önköltség-növekedésről, az energiahordozóktól kezdve a csomagolóanyagokon keresztül az adalékanyagokon át”, ezeket is kénytelenek a termelők, gyártók a fogyasztók felé kifejezni.

Arra kérte a partnereket és a vásárlókat is, hogy ezt az „alátámasztott” önköltségnövekedést fogadják el. „Ne húzzuk-halasszuk ennek a beépülését, mert az a magyar húsipari cégek számára súlyos veszteségeket okoz.” Kicsivel csökkent a feldolgozott hústermékek fogyasztása A pandémiás időszak alatt a háztartások a korábbinál valamivel kevesebb feldolgozott húskészítményt vásárloltak, a bevásárlásokban pedig egyre nagyobb teret nyertek a diszkont üzletek - derül ki a GfK Hungária felméréséből. A részletekről Turcsán Tünde, a cég napi fogyasztási cikkek üzletágának igazgatója beszélt az InfoRádióban, az interjút alább meghallgathatják.

