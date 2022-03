A háború és az olajár miatt a repülőjegyek ára is jelentősen nőni fog

Hogy még ennél magasabb ár is várható-e, az csak attól függ Ed Bastian, a Delta Air Line vezetője szerint, hogy meddig tart az olajár emelkedése – jelenleg 14 éves csúcson áll az orosz–ukrán háború következményeképpen. Az Emirates, a Japan Airlines és az Air Asia is pótdíjat vezet be a többletköltségek miatt a BBC cikke szerint.

Az üzemanyag a repülés legnagyobb költségtétele: a Ryanair vezetője, Michael O'Leary is beszélt már arról, hogy nyárra a repjegyárak megugrására kell számítani az olajárak emelkedése miatt. A váratlan üzemanyagár-emelkedés ellen a legtöbb légitársaság úgy védekezik, hogy előre vásárol – az Easyjet és a British Airways korábban úgy nyilatkozott, hogy idei szükségletei 60 százalékát jó előre beszerezte.

2022-ben hatalmas ingadozások jellemezték a nyersolaj árát: 80 dollár alatt kezdett, majd az Oroszországgal szembeni szankciók kilátásba helyezésének hatására egészen 130 dollárig emelkedett.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint a közeljövőben is várhatók még áringadozások. Úgy fogalmazott a BBC-nek, hogy véleménye szerint a jelenlegi 100 dollár körüli értéknél magasabbat is tapasztalhatunk majd az elkövetkező hetekben.

Ennek hatásait figyelmeztetése szerint meg fogjuk érezni: az áram és a fűtés is drágul majd, azaz a megélhetés többe kerül majd sok országban. Birol azt üdvözölné, ha a közel-keleti országok, közte Szaúd-Arábia, növelnék a kitermelést, mivel Indiából máris olyan hírek érkeznek, hogy a magas olajárakra adott válaszként olcsó orosz olajat akarnak venni. Birol szerint minden Oroszországgal zajló pénzügyi tranzakció a háborút finanszírozza, amit mindenkinek észben kellene tartania.

Napi hárommillió hordó olaj hiányzik a világkereskedelemből

az orosz bojkott miatt – igaz, árnyalja némileg a helyzetet az, hogy a kínai igény is alacsonyabb a koronavírus-lezárások miatt.

A sok bizonytalanság miatt a Delta vezetője azt mondja, nem vásárolnak előre üzemanyagot, mivel azon időnként nyerni lehet, de a legtöbbször veszteséggel jár a dolog. Bastian a krízis kapcsán kiemelte a tiszta üzemanyagokra történő átállás fontosságát is, de rámutatott arra is, hogy ez jelenleg nagyon költséges, így a kormányoknak is szerepet kellene vállalniuk a gyártás mennyiségének növelésében. Az is segíthet, ha a repülés a járvány után visszatér a régi kerékvágásba és a megváltott jegyek menyisége is a pandémia előtti szintre emelkedni, profitábilissá téve az ágazatot. Azzal már megbarátkoztak a légitársaságnál, hogy az üzleti utazók nem fognak a pandémia előtti mértékben visszatérni hozzájuk.

