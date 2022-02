Elmaradt a kamatemelés, de pénteken jöhet változás a forgatókönyvben

A múlt héthez hasonlóan 4,3 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét a jegybank, vagyis nem változik az irányadó kamat. Legutóbb január végén emelt 30 bázispontot az MNB, azóta változatlan a kamatszint – írja a Portfolio.

A jegybank januári kommunikációja alapján arra lehet számítani, hogy ha nem jön semmi rendkívüli esemény, nem gyengül jelentősen a forint, akkor havonta egyszer emelkedik majd az alapkamat, illetve kisebb mértékben az egyhetes betéti ráta. Az MNB várakozása szerint az első félév vége felé ér majd össze a most 2,9 százalékos alapkamat a 4,3 százalékos irányadó betéti rátával. A szakértők szerint ez nagyjából 5,5 százalékos kamatszintnél történhet meg.

Vagyis legközelebb várhatóan február 28-án emeli majd az alapkamatot a jegybank, majd két napra rá változhat az egyhetes kamat is. Ezen persze változtathat, ha a forint menet közben jelentősen gyengül.

A Portfolio elemzője az InfoRádióban azt mondta: várakozásaik szerint is legközelebb majd csak február végén változik a kamat, de a pénteki inflációs adat hatással lehet a jegybanki politikára. Több elemző szerint ugyanis januárban akár a decemberi 7,4 százalékot is meghaladhatja a pénzromlás. Beke Károly arról is beszélt, hogy talán a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság a januári adat kapcsán. Az év eleji átárazások (áremelések a kereskedelemben és a szolgáltatásokban) jellemzőek, ám azt most kevésbé lehet felmérni, hogy milyen drágulás történt. A megkérdezett szakemberek fele gondolja, hogy januárban is a novemberi-decemberi, 7,4 százalékon stagnálhatott az áremelkedési ütem, míg a másik felük szerint kicsivel még ennél is magasabb lehetett az infláció, 7,5-7,6 százalékos adatot is közölhet péntek reggel a KSH.

"Ha az eltérés ennyire minimális lesz, valószínűleg nem fog azonnali kamatemelést kiváltani" - mondta megkeresésünkre Beke Károly. Hozzátette: az viszont meglepetés lenne, ha még ennél is magasabb lenne a januári inflációs adat, pláne ha esetleg a folyamatok azt vetítenék előre, hogy még ez sem a csúcs. Ez esetben a jegybanknak is reagálnia kellene.

Az Inforádió szakértővel készült beszélgetése a témában alább meghallgatható.

