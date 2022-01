Jön az élelmiszerárstop – és a spanyol sertéshús

Keddtől él a néhány alapvető élelmiszerre – a csirkemellre, a csirkefarhátra, a sertéscombra, a 2,8 százalékos UHT-tehéntejre, a búzafinomlisztre és a napraforgó-étolajra – bevezetett árstop, és megjelent több kereskedelmi láncnál is az importsertéshús: a spanyol hústermékek ráadásul van, ahol olcsóbbak most is a magyar árunál.

"Reméljük, hogy ez nem válik a napi gyakorlat részévé, és köszönjük mindazoknak a kiskereskedelmi láncoknak, amelyek korábban kinyilvánították, hogy állandó kínálatukban csak magyar sertéshúst tesznek ki a pultra, és ehhez tartják is magukat" – mondta a VG megkeresésére Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

Az elnök elmondta azt is, hogy a spanyol import az Európában kialakult túlkínálat egyik tünete, tehát nem arról van szó, hogy a spanyolok ennyivel olcsóbban képesek a sertéshúst előállítani, hanem arról, hogy megteltek a hűtőházak, és megindult a termékek bármi áron történő értékesítése. Hozzátette ugyanakkor, hogy az árstop növeli az ilyen lépések kockázatát.

Korábban nagy sikerként könyvelte el az ágazat, hogy a tavalyi év második felében – amikor már kialakult a túlkínálat az európai sertéshúspiacon – sikerült elkerülni az importhúsok beáramlását.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán