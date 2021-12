Átjárható SZÉP-kártya - Finoman szólva nem örülnek a szállodások

Aggodalommal veszi tudomásul a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) vezetősége és tagsága, hogy 2022. február 1. és május 31. között élelmiszerért is lehet a SZÉP-kártyával fizetni – írja a Turizmus.com.

A szervezet elnöke, Baldauf Csaba elnök szerint a szakmát teljesen váratlanul érte a bejelentés.

Ismert, a SZÉP-kártyás fizetésről szóló törvény módosítása pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben, a szerint a vendéglátás alszámlájára utalt juttatás a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken kívül.

"A járvány okozta gazdasági válság a turisztikai szektort sújtotta a legnagyobb mértékben, és úgy tűnik, hogy a 2022-es év is a kilábalás éve lesz, emiatt aggasztó, hogy az eddig stabil bevételt jelentő SZÉP-kártya-költések a rendelet miatt csökkenhetnek" – mondta Baldauf.

Az MSZÉSZ vezetősége továbbra is életbevágóan fontosnak tartja, hogy a SZÉP-kártya keretösszege és kedvezményes adózási feltételei 2022-ben is fennmaradjanak, valamint hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetése alól is legalább 2022 július 30-ig mentesüljenek a vállalkozások, amíg a belföldi és a külföldi kereslet helyreáll.

