Derűlátóbbak a magyar munkavállalók – felmérés

A lassan két éve tartó járvány negyedik hullámának megjelenése előtt készített felmérésben a munkaerőpiaci tendenciák kifejezetten optimizmusra adnak okot, így a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 73 pontos értéket vett fel 2021 szeptemberében, ami az előző és az azt megelőző év hasonló időszakához képest 4-4 pontos emelkedést jelent, ha pedig figyelmen kívül hagyjuk a munkavállalók jelenlegi állásuk megtartása iránt érzett motiváció korrigáló hatását, akkor egy fokozatosan stabilizálódó hangulat érzékelhető.

A negyedéves jelentésből kiderül, hogy a megkérdezettek a tavalyi adatokkal összevetve már jóval optimistábbak a mostani munkahelyük fennmaradásával kapcsolatban: a tavaly őszi 85 pont után idén szeptemberben már 90 pontot vett fel ez a részindex, ami jelentős javulásnak számít, bár a két évvel ezelőtti azonos negyedévben mért időszakhoz képest (94 pont) még elmarad.

Számottevő emelkedés volt tapasztalható annak megítélése kapcsán is, hogy az adott válaszadó milyen hosszú időszakra látja biztosnak a pozícióját a jelenlegi munkahelyén: az egy évvel ezelőtti 52 százalékról 59 százalékra emelkedett azok aránya, akik több mint öt évre látják biztosnak az állásukat, illetve 71 százalékról 79 százalékra ugrott azok aránya is, akik úgy gondolják, hogy legalább ennyi ideig fennmarad a cég, amelyben dolgoznak.

Rendkívül pozitív fejleménynek számít, hogy

a munkavállalók korábban még sosem bíztak ennyire abban, hogy könnyen találnának maguknak új állást.

A felmérésben regisztrált 63 pont az előző év azonos időszakában 59, 2019-ban pedig 54 pont volt.

A kutatásból az is kiderül, hogy az elmúlt negyedévekhez képest némileg emelkedett a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció is (59 pont), ugyanakkor az egy évvel ezelőtti értékhez képest (58 pont) nem tapasztalható érdemi változás. A 2019-ben regisztrált 36 ponthoz képest azonban még így is jelentős az emelkedés, ami ugyancsak azt a trendet támasztja alá, hogy a munkavállalók ugyan már kevésbé aggódnak amiatt, hogy a mostani munkahelyüket esetleg elveszíthetik, de az optimizmusuk még így is jelentősen elmarad a válság előtti időszakhoz képest.

A munkavállalók motivációjára részletesebben is kitérő részeredmények egymásnak némileg ellentmondó trendeket tükröznek, ezért tűnhet úgy, hogy nem történt érdemi változás egy év alatt: az előző év azonos időszakához képest 41 százalékról 48 százalékra emelkedett azok aránya, akik ugyanannyi pénzért többet is dolgoznának, ugyanakkor 50-ről 46 százalékra csökkent azoké, akik nehezebb munkát is hajlandóak lennének elvégezni ugyanennyi pénzért. Továbbá 70 százalékról 68 százalékra csökkent azok aránya is, akik hajlandóak lennének a jelenleginél messzebbre, akár fél órával is többet utazni a munkahelyükre, illetve 74 százalékról 72 százalékra csökkent azok köre, akik hajlandóak lennének a saját költségükön is továbbképezni magukat.

A háztartások anyagi helyzete továbbra sem stabil

A BNP Paribas Cardif Biztosító az ügyfeleknek egészségkárosodás, keresőképtelenség vagy munkanélküliség okozta jövedelemveszteség esetén anyagi segítséget nyújtó hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódó statisztikái ugyancsak növekedést mutatnak a 2021 harmadik negyedévében kifizetett összegben az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést elsősorban a megemelkedett haláleseti és rokkantsági kifizetések okozzák. Hasonlóan emelkedett az új kárbejelentések száma is, ami arra is utalhat, hogy a munkaerőpiac stabilizálódik, de a Covid-19 továbbra is negatívan érinti a háztartások pénzügyi helyzetét.

„Az őszi adatokból úgy tűnik, hogy a nyáron elindult pozitív irányú tendencia folytatódik és a korábbi stagnálás után a magyar munkavállalók továbbra is egyre optimistábbak a saját helyzetük megítélésével kapcsolatban” – mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója ugyanakkor hozzátette: az emelkedő kárkifizetések trendje azt mutatja, hogy a magyar háztartások anyagi helyzete továbbra sem mondható stabilnak, ami alátámasztja a különböző jövedelempótló és hitelfedezeti biztosítások fontosságát.

A felmérésből továbbá kiderül, hogy a különböző demográfiai jellemzőket is figyelembe véve érdemi eltérések nem tapasztalhatóak sem a járvány előtti időszakhoz, sem pedig az előző év hasonló időszakához képest. Az iskolai végzettséget figyelembe véve a diplomások (76 pont) a legoptimistábbak, megelőzve az érettségivel és szakmunkásvégzettséggel rendelkező (72-73 pont) dolgozókat. A regionális eltéréseket tekintve a Nyugat-Magyarországon élők (75 pont) mind a Közép-, mind a Kelet-Magyarországon élőket (72-72 pont) megelőzik. Életkori bontás alapján a 30–39 és a 40–49 év közöttiek voltak a legoptimistábbak (75-74 pont), utánuk következnek a 18–29 évesek és az 50–59 közöttiek (71-70 pont). A férfiak és nők között kézzelfogható eltérés tapasztalható a stabilitási index kapcsán: a nők körében 70, a férfiaknál 75 pontot mértek – derül ki a BNP Paribas Cardif sajtóközleményéből.

Nyitókép: Halfpoint/Getty Images