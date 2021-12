Szakszervezet: óriási munkaerő-vándorlás indul be hónapokon belül

Százával mondanak majd fel a most még röghöz kötött dolgozók a munkaidőkeretek lejártával a Vasas Szakszervezet szerint. Mint a Népszava írta, a cégek egy része a korábbi létszámánál kevesebb munkavállalóval dolgozik, ám így is alig tudja nekik kiosztani a járványidőszak leállásai miatt felhalmozódott munkaórákat. A vállalatok a három éve elfogadott törvény adta lehetőséggel élve több éves munkaidőkeretben igazítják a megrendelések mennyiségéhez a dolgozók munkaidejét. Ha kevés a megrendelés, kevesebbet kell dolgozni, ha több, akkor ezeket a mínuszórákat ledolgoztatják, de mindig alapbér jár csak, túlóradíj nem. A járvány berobbanásakor tucatjával bevezetett hosszabb munkaidőkeretek év végén, illetve jövő tavasszal kifutnak, a kényszerű leállások miatti mínusz órákat viszont továbbra is nehezen tudják ledolgoztatni a cégek - emlékeztetett a lap.

Az ágazatban arra számítanak, hogy február végére, március elejére helyreállnak az ellátási láncok, és onnantól gőzerővel beindulhat(na) a termelés. Csakhogy a cégvezetők azt is látják, hogy a jelenlegi dolgozói létszámmal aligha lesznek képesek nagy ugrásokra. Pláne, hogy több gyárban is március, április környékén járnak le a dolgozókat most még röghöz kötő munkaidőkeretek.

Abban a pillanatban dolgozók százai fognak ugyanis egyszerre fölállni, és másik céghez „igazolni” – mondta a lapnak László Zoltán. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke Észak-Magyarországról és a Közép-Dunántúlról is említett olyan cégeket, amelyekhez április 1-jei kezdéssel már most aláírta új munkaszerződését több mint száz, ugyanazon ipari park másik üzemének alkalmazottja.

László Zoltán megemlítette még az erős fluktuációt: a három hónapnál rövidebb ideje egy adott cégnél dolgozó munkavállalók fele odébbáll - esetükben még nem halmozódik fel jelentős mennyiségű mínuszóra sem -, és a külföldi vendégmunkások is meglehetősen gyorsan cserélődnek a gyárakban.

"Azt látjuk, hogy a vállalatok most a jövőt árazzák be"

– fogalmazott László Zoltán. Mint elmondta: a Vasas helyi tagszervezetei eddig nyolc gyárban állapodtak meg a jövő évi fizetésekről, ezek közül csupán egy helyen nem sikerült kétszámjegyű béremelést elérni, de ott is biztosra veszik a jövő év folyamán az újabb emelést. A többi helyen 12,5-18,7 százalék plusz és többnyire évi 100-200 ezer forinttal magasabb cafeteria-keret szerepel az aláírt dokumentumokban.

