Döntött az MNB, folytatódik a kamatemelési folyamat

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat. Meghirdetett ülésezési rendjének megfelelően nem tárgyalta a jegybanki alapkamatláb megváltoztatását, ugyanakkor aktuális ülése keretében a kamatfolyosó kiszélesítéséről és aszimmetrikussá tételéről döntött.

December 1-jei hatállyal az egynapos jegybanki betét kamata 1,6 százalék lesz (a mostani 1,15 százalék helyett), az egynapos és egyhetes fedezett hitel kamata pedig 4,1%-ra emelkedik (3,05 százalékról).

Ezzel a kamatfolyosó aszimmetrikussá válik.

Döntését indokolva a jegybank közölte: a Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A Monetáris Tanács novemberi kamatközleményében jelezte, hogy az elmúlt időszakban felerősödtek az olyan rövid távú pénz- és árupiaci kockázatok, amelyekre gyorsan és a szükséges mértékben kíván reagálni a jegybank. Az egyhetes betéti eszköz kamata az elmúlt hetekben az alapkamat szintje fölé emelkedett. A kamatfolyosó kiszélesítése és felfelé aszimmetrikussá tétele szervesen illeszkedik a monetáris politika új szakaszának stratégiájába.

Az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy a jegybank számára elegendő mozgástér álljon rendelkezésre,

biztosítva a gyorsan változó környezetből fakadó kockázatok hatékony kezelését.

A jegybank nem az alapkamat emelése után annak változását elválasztotta az egyhetes betéti kamat mozgásától. Az MNB-indolkás utolsó mondata arra utal, hogy a egyhetes kamatot érintő csütörtöki döntéshez is mozgástérre volt szüksége a pénzintézetnek. Muszáj volt lépni, így most a magyar a legmagasabb kamat a térségben A Monetáris Tanács két hete jelentette be, hogy az alapkamat 30 bázispontos emelése mellett ismét elválasztja attól az egyhetes betéti kamatot. Azóta utóbbi lett az irányadó, két lépében összesen 80 bázisponttal emelték meg. Ezzel viszont a 2,9%-os irányadó kamat mindössze 15 bázispontra került a kamatfolyosó 3,05%-os felső szélétől. Ha pedig azt átlépné, az arbitrázs lehetőséget kínálna, hiszen az egynapos hitelnél magasabb kamattal helyezhetnének el egyhetes betétet a piaci szereplők - emlékeztetett a Portfolio . Éppen ezért kellett most soron kívül dönteni, hiszen ha nem nyúltak volna a kamatfolyosóhoz, akkor csütörtökön már csak jelképes kamatemelésre lett volna lehetőség. Az utóbbi hetek összesen 110 bázispontos kamatemelése után egyébként már a magyar irányadó ráta lett a legmagasabb a régióban, hiszen a cseh alapkamat 2,75 százalékon, a lengyel pedig 1,25 százalékon áll.

