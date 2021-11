Az állattenyésztés kettős szorításban van, uniós segítséget kér

Uniós piaci válságkezelési intézkedések bevezetését tartja szükségesnek a sertéságazatban kialakult krízishelyzet miatt Magyarország 18 más tagállam mellett. Az Európai Bizottság azonban elutasította az uniós országok kérését, és jelezte, hogy a már eddig is alkalmazott támogatási formák elegendő lehetőséget biztosítanak a válsághelyzet átvészelésére.

Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár érdeklődésünkre közölte: nem a novemberi volt az első alkalom, nyár óta már többször fordultak Brüsszelhez. Most azt kérték, hogy a kialakult krízishelyzetre központi uniós forrásokból kezdődjön válságkezelés, valamint engedélyezzék, hogy a tagállamok nemzeti forrásból hosszabb ideig nyújthassanak úgynevezett emelt átmeneti támogatási kereteket. Reméli, hogy a bizottság a héten legalább azt elfogadja, hogy a tagállamok magukon segíthessenek, és akkor már át tudják csoportosítani a forrásokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassák az állattenyésztést.

"A sertéságazat és bővebben az állattenyésztés kettős szorításban van.

A koronavírus hatása mellett a sertés- és baromfiágazat állategészségüggyel kapcsolatos vírusai is tizedelik az állományokat. Ezen kívül az energiaválság a takarmányárakon keresztül az abrakfogyasztó ágazatoknak nagyon komoly önköltség-növekedést és szorítást jelent" - fejtette ki.

Ráadásul az állategészségügyi helyzet miatt több ázsiai ország felfüggesztette az európai sertésexport befogadását, és azok az uniós tagállamok, amelyek jelentős mennyiségben exportáltak az ázsiai piacokra, az európai piacon belül kezdik elvezetni ezt a termékfelesleget. Ezért a felvásárlási árak is elkezdtek csökkenni.

Az ágazat egyszerre szenved el bevételcsökkenést, drasztikus költségnövekedést az állategészségügyi válsághelyzet mellett, immár hónapokon át

- foglalta össze Juhász Anikó.

"Mi nyár eleje óta folyamatosan jelezzük, hogy ebben az ágazatban ez komoly probléma, ezért gyakorlatilag elkezdtek kimerülni a vállalkozások tartalékai" - emelte ki. Az EB máshogy látja a helyzetet A Mezőgazdasági és Halászati Tanács november 15-i ülésén újabb tagállamok csatlakoztak a korábbiakhoz, így már Belgium, Németország, Franciaország, Lengyelország, Írország, Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária, Litvánia, Lettország, Észtország, Horvátország, Luxemburg, Görögország, Finnország, Ciprus, Ausztria és Magyarország is rendkívüli uniós piaci válságkezelési intézkedések bevezetését kérte az Európai Bizottságtól a sertéságazatban kialakult krízishelyzet kezelésére. Úgy értékeltek, hogy az ágazati válsághelyzet ilyen fokát nemzeti tagállami intézkedésekkel már nem lehet kezelni. A Bizottság elutasította a tagállamok kérését és jelezte, hogy a már eddig is alkalmazott támogatási formák elegendő lehetőséget biztosítanak a sertéstartóknak a válsághelyzet átvészelésére. A biztos álláspontja szerint a rendkívüli piaci válságkezelési intézkedések bevezetése csak elodázná a probléma megoldását egy későbbi időpontra, ezért óva intett attól, hogy hamis várakozásokat ébresszenek a sertéstartókban. Nagy István agrárminiszter az ülés után tarthatatlannak nevezte a kialakult helyzetet és értetlenségét fejezte ki a Bizottság hozzáállása miatt, hiszen a Közös Agrárpolitika szabályrendszere lehetőséget biztosít rendkívüli piaci intézkedések bevezetésére, ahogyan az az orosz embargó vagy a 2015-ös tejválság esetében is történt. (MTI)

A helyettes államtitkár szerint attól nem kell tartani, hogy az asztalokra nem jut sertéshúsból. A kormány ugyanis már a nyáron jóváhagyott egy válságkezelő csomagot, így az ágazat számára bizonyos támogatásokat előrehozott és megemelt.

"Nagyon fontos, hogy azok a vállalkozások, amelyek jelentkeztek erre a modernizációs programra, azok ne veszítsék el a termelési kedvüket, mert ha az megmarad, akkor az uniós válságból a végén akár nyertesen is kikerülhet az ágazat. Ezért fontos megtartani mindenképpen a termelést" - hangsúlyozta.

Juhász Anikó hozzátette, hogy a legtöbb állati termékből az önellátottság közelében, míg a baromfi esetében a fölött vagyunk, de fontos tartani a pozíciókat.

