Változó kamatozású hitele van? Itt a rossz hír

A jegybanki alapkamat emelkedése miatt a három havi BUBOR-hoz kötött, változó kamatozású lakáshitelek kamata szeptembertől 0,7 százalékponttal emelkedik – közölte a Bankmonitor.hu.

A szakportál közleménye szerint a BUBOR az a kamat, amelyen a kereskedelmi bankok hitelt nyújtanak egymásnak rövid futamidőre, vagyis gyakorlatilag a változó kamatú hitelek "beszerzési ára". Azért emelkedik a változó kamatozású lakáshitelek kamata szeptembertől 0,7 százalékponttal, mert augusztus végén az akkor érvényes három havi BUBOR 1,61 százalék, míg a három hónappal ezelőtti, május végi érték 0,91 százalék volt.

A Bankmonitor számításai szerint a 0,7 százalékpontos kamatemelés egy 10 millió forint összegű, 10 év hátralévő futamidejű kölcsönnél nagyságrendileg 3300 forintos törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne.

Arra is rámutattak, hogy a hitelmoratórium miatt sok adós nem érzékeli a kamatemelést, hiszen 2020. március 18-a óta nem kell fizetni egyes adósoknak a hitelük után semmit. Ezen adósoknak a kamatokat nem engedik el a szüneteltetés alatt, és törlesztőrészletük is megemelkedhet a moratóriumot követően az esetleges kamatemelkedések miatt. Mivel a moratórium kezdete óta 1 százalékponttal emelkedett a 3 havi BUBOR értéke, vagyis az érintett kölcsönök kamata is, így októbertől az érintett adósok a kamatemelkedés miatt a törlesztőrészletek növekedésével fognak szembesülni, ugyanis a jelen állás szerint szeptember 30-ig tart a moratórium.

Mindezek alapján úgy vélik, hogy egy 10 millió forint összegű, 10 éves futamidejű kölcsön adósa 4700 forint törlesztőrészlet-emelkedéssel fog szembesülni a futam idejének megnövekedése mellett.

Közölték, az új hiteleken belül a változó kamatozású kölcsönök aránya elenyésző, ugyanakkor a már meglévő lakáshitelek csaknem fele még mindig éven belüli kamatperiódusú. Ezekben a konstrukciókon is igen jelentős a három havi kamatperiódusú konstrukciók aránya, ami azzal magyarázható, hogy a devizahitelek forintra váltásakor a kamatperiódust 3 hónapban határozták meg.

Nyitókép: Pixabay