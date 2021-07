Építőanyag-válság: ekkora várható a nagy fordulat

Július 2-án beszélt arról Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, hogy az építőipari árak elszabadulására reagáló kormányzati döntések születtek. Ezek egyike az volt, hogy októbertől bizonyos termékkörre a kormány kiviteli korlátozást rendelt el, hogy a nélkülözhetetlen alapanyagokból megfelelő mennyiség álljon a hazai vásárlók rendelkezésére.

„De az Európai Unió részei vagyunk, tehát holnap reggeltől nem tudunk bevezetni mondjuk az épületfa, vagy a vas és az acél tekintetében kiviteli korlátozást, hanem először ezt be kell jelentenünk Brüsszelben, ahol ezt úgymond notifikálják, tehát gyakorlatilag engedélyeztetni kell, amit vagy megkapunk, vagy nem – magyarázta a magyar kormányfő, megjegyezve, az unió egyik komoly baja, hogy az ilyen folyamatok lassúak. – Tehát októberben tudunk korlátozást bevezetni.” Orbán Viktor hozzátette:

a kormány szeretne bevezetne állami elővásárlási jogot is, hogy mégis Magyarországon lehessen tartani az építkezés szempontjából kulcsfontosságú anyagokat.

Július 15-én Gyutai Csaba személyében az építés gazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos is kinevezésre került és nyilvánossá vált azoknak a nyersanyagoknak és termékeknek a listája, melyek kivitele esetében bevezetik a kötelező bejelentést. A listán a többi közt szerepel a kavics, a sóder, a gipszkarton és a vasrúd is. Az intézkedésekről Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is beszélt a csütörtökön tartott Kormányinfó sajtótájékoztatón. „

Rövid távon az áremelkedés megállítása várható, de már közép távon, tehát néhányán hónapon belül azzal számolunk, hogy az árak az intézkedések hatására mérséklődni fognak

– fogalmazott a tárcavezető. – Ami Gyutai Csaba kinevezését illeti, azt tudom mondani, hogy logikus döntés született, hiszen ő az ÉMI-nek a vezetője, és miután az építőanyagoknak a hatósági ellenőrzése, a szabványok kiállítása amúgy is ehhez a hivatalhoz tartozik, kézenfekvő volt, hogy ne egy új hivatalt hozzunk létre, hanem emellett lássa el a kormánybiztosi feladatokat.”

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) az elnöke azt mondta az InfoRádiónak, azt remélik, hogy a szabályozásnak köszönhetően nagyobb mennyiségű és nagyobb választékú építőanyag marad az országban. Koji László úgy véli, az intézkedés hatásai a nyári hónapok végére, szeptember elejére egyértelműen kellene, hogy jelentkezzen, azzal együtt, hogy

ez egy kísérlet az elegendő anyagra és az ármérséklésre.

Az ÉVOSZ elnöke megjegyezte, a siker nem biztos, hogy a kormányrendeleten fog múlni, sokkalta a piaci szereplőkön és a világkereskedelmi helyzet alakulásán, hiszen 48 százalékos nagyságrendben importtermékekből dolgoznak Magyarországon.

Az ágazati problémák megfékezése érdekében a kormány a Gazdasági Versenyhivatalnak is bővített jogkört adott, erről Gondolovics Katalin, a hivatal sajtószóvivője beszélt az InfoRádiónak. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött információk elemzésével

tárja fel a verseny torzulásának lehetséges okait.

„Fontos kiemelni, hogy kötelező válaszadáson alapuló információkra beszélünk” – mondta. A speciális szabályok alapján a versenyhatóság az ágazati vizsgálatot sokkal szorosabb határidőkkel, sokat célzottabban folytathatja le – magyarázta a szóvivő.

Már van olyan vállalkozás is, az egyik legnagyobb hazai építőipari segédanyag-gyártó, amelyik bejelentette, hogy a hazai igények zavartalan kielégítése érdekében önként fékezi export kivitelét.

Nyitókép: Pexels.com