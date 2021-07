Széchenyi Kártya Program: már 641 milliárd forint értékben fogadtak be ügyleteket

A Széchenyi Kártya Program keretében idén befogadott ügyletek száma - az újraindítási konstrukciókat, a krízistermékeket és a klasszikus hiteleket egybevéve - megközelítette a 24 ezer darabot, értéke pedig több mint 641 milliárd forintot tett ki - mondta Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója abból az alkalomból, hogy a CIB Bank is csatlakozott a programhoz.

A vezérigazgató a bank közleménye szerint megjegyezte: hisznek abban, hogy a program hitelcéljainak, termékeinek és a részt vevő intézmények folyamatos bővítésének köszönhetően eljutnak minden magyar vállalkozáshoz, hogy fejlődésükben, likviditásukban támogathassák azokat.

A CIB Bank július elejétől három finanszírozási konstrukciót, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t, a Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t és a Széchenyi Beruházási Hitel GO!-t vezette be a Széchenyi Kártya Újraindítási Program elemei közül - tájékoztatott a pénzintézet. Ezek a hiteltermékek széleskörűen felhasználhatók, kedvezményes, a futamidő végéig fix kamattal igényelhetők, miközben akár 90 százalékos intézményi garanciavállalás is kapcsolódik hozzájuk. A CIB Bank jelezte, hogy az év további részében újabb konstrukciókkal tervezi bővíteni az elérhető termékek körét.

A pénzintézet közölte, hogy a mikrovállalatoknak kihelyezett hitelállománya 36 százalékkal nőtt tavaly az előző évhez képest. A CIB Bank kis- és középvállalkozói hitelállománya - a faktoringgal és a lízinggel együtt - a március végéig számolt egy év alatt 13 százalékkal nőtt, csak a bankhitelt figyelembe véve viszont a 19 százalékot is elérte az emelkedés.

