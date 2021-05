Átrendeződés a távközlési piacon – a távegészségügytől a videojátékokig

A távközlési ágazatot sem hagyta érintetlenül a koronavírus-járvány, tavaly 56 milliárd dollárral, azaz 3,5 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság technológiaelemző főosztályának vezetője egy online szimpóziumon azt mondta: bizonyos területeket nem érintett a válság. Ilyen például a szélessávú vezetékes hozzáférések területe.

Bartolits István kiemelte az online szórakoztató tartalmak felfutását, köztük például a Netflix vagy az online játékok, a cloud gaming előretörését a karantén és a kijárási korlátozások miatt. Az otthoni munkavégzés elterjedése az üzleti felhőalapú szolgáltatások előrelépését is hozta.

A jövőben az NMHH főosztályvezetője a telekom szektor bevételnövekedésére számít. Azzal együtt is, hogy az ötödik generációs hálózatok érdemi növekedése a következő évben még nem várható, miután a felhasználók lassan térnek át az új hálózatra. Ugyanakkor várható, hogy felerősödik a fix mobilkonvergenciára fókuszálás a szolgáltatóknál, illetve érdekes kérdés lehet még az over-the-top tartalomszolgáltatók viselkedése, amelyek 2020-ban nagy sikereket értek el, és ezt próbálják most stabilizálni – tette hozzá Bartolits István.

A szakember úgy látja, bármennyire is meglepő, de

az üzleti szolgáltatások terén reális az esély egy második gazdasági visszaesési hullámra.

Az ok egyszerű: az elmúlt egy évben világszerte sok cég szűnt meg, így a hozzájuk kapcsolódó bevételek a szolgáltatók számára kiestek. „Az újabb gazdasági visszaesési hullám természetesen nem lesz olyan erős, mint a 2020-as” – tette hozzá.

Az 5G rendszerek elterjedése mellett már intenzíven készül a 6. generációs követelményrendszer. Például felgyorsult a szélessávú globális műholdas hozzáférési rendszerek fejlesztése.

Bartolits István szerint a második következmény, hogy sok folyamatot célszerű emberi erőforrások nélkül végezni, mert – mint ez bebizonyosodott az elmúlt időszakban – egy járvány esetén ez sokat segít. Erőteljessé vált a mesterséges intelligencia megjelenése minden téren, így a hírközlésben is.

Jelentős tartalékok vannak a távközlési cégeknek a távegészségügyben és a távoktatásban.

Utóbbi már most is működik, de a hagyományos, jelenléti oktatásnál kisebb hatékonysággal – ez pedig a jövőben akár meg is fordulhat.

A szakember hozzátette: a közeljövő további fejlesztéseinek nagy lökést adhat, hogy az elmúlt egy év kényszerű megoldásai ugrásszerűen megnövelték a virtuális szolgáltatások elfogadottságát.

Nyitókép: Pixabay