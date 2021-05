Szijjártó Péter: sikerült az előzés a kanyarban

Az eredményekben nagy szerepe van azoknak a vidéki középvállalatoknak is, amelyek jelentősen megerősödtek, nagy nemzetközi vállalatcsoportok beszállítói lettek versenyképes termékeikkel - közölte Szijjártó Péter.

Kitért arra is, hogy a zalaegerszegi Mould Tech Kft. 490 millió forintos fejlesztéséhez 245 millió forint támogatást ad a kormány 77 munkahely megőrzését is segítve. A ma már egyre nagyobb piaci részesedést szerző vállalkozás a nemrég beszerzett fémmegmunkáló berendezésekhez vásárol új szerszámokat, előrébb léphet a robotizációban és az automatizációban, továbbá új üzemcsarnokot is épít.

A 20 éve alapított cég az autóipar, az orvosi műszerek, az elektronikai és a védelmi ipar beszállítója, amely mindig nagy figyelmet fordított a kutatás-fejlesztésre és az oktatási intézményekkel való együttműködésre. Tevékenysége nagy mértékben hozzájárul a Magyarországon 122 ezer embernek munkát adó fémipar sikeréhez, amely az idei első négy hónapban 8 százalékos növekedést ért el - mondta el a külgazdasági és külügyminiszter.

Molnár Gábor, a Mould Tech igazgatója kifejtette: cégük a folyamatos előrelépést, a gyártókapacitás legmodernebb technológiával történő fejlesztését választotta a válság kihívásaira válaszul, ahelyett, hogy leépítettek vagy leálltak volna. A fellendülésben bízva egy hosszabb távon megtérülő beruházásba vágtak, amellyel egyúttal erősítik a kutatás-fejlesztést is saját kutatóközpont kialakításával, s mindezekkel a fejlesztésekkel ugrásszerű növekedésre lesz lehetőségük.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mould Tech Kft. nettó árbevétele 2019-ben meghaladta a 972 millió forintot, adózott eredménye 19 millió forint fölé nőtt, az egy évvel korábbi 12 millió forintról.

(A nyitóképen: Vigh László fideszes országgyűlési képviselő (b), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (k) és Molnár Gábor, a MouldTech Systems Kft. tulajdonosa (j) a cég saját gyártmányú mezőgazdasági drónját nézik a MouldTech Systems Kft. támogatói okiratának ünnepélyes átadásán a gyár telephelyén)

Nyitókép: MTI/Varga György