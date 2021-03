Újabb okostelefonos cégóriás száll be az e-autós versenybe

Az okoseszközeiről ismert Xiaomi cég vezetője bejelentette, hogy belép az e-autók piacára - olvasható a HVG-n.

A hírt egy híráradat egyik elemeként jelentette be a techóriás, jön például az Mi 11 Ultra csúcsmobil és az összecsukható okostelefon, a Mi Mix Fold.

Lei Jun, a Xiaomi vezére szerint az üzletág egy 100 százalékban a Xiaomi tulajdonában lévő, másfél milliárd dollár befektetésével indított leányvállalat égisze alatt fog működni.

10 év alatt 10 milliárd dollárt pumpálnak ebbe az akcióba.

A lap arról is ír, hogy az Apple is kacsingat e piac felé, és a Huawei ez irányú terveiről is tudni.

Nyitókép: Pixabay