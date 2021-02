Az OTP és a Raiffeisen egységes QR-kódos fizetési megoldást kínál

Online fizetéskor a Raiffeisen Bank ügyfelei által használt mobilbanki alkalmazás is be tudja olvasni a fizetéskor generált QR-kódot, majd az ügyfél az azonnali fizetési rendszeren keresztül egyenlítheti ki a számlát a kereskedő felé. A megoldás kiterjesztése a két bank több millió ügyfelének és kereskedő partnerének jelent kölcsönös könnyebbséget az online fizetések alkalmával – közölte a két pénzintézet.

A tavalyi év a vásárlási és a fizetési szokásokat is nagymértékben átalakította, a második negyedévben már az összes kártyás vásárlás csaknem 20 százaléka az online térben zajlott a jegybank adatai alapján, az internetes vásárlások pedig a korábbiakhoz képest is jelentősen nőttek. Előtérbe kerültek és egyre népszerűbbé váltak az online fizetési megoldások. A változásokat nem csak a járványhelyzet, de az azonnali fizetési rendszer márciusi elindítása is felgyorsította.

Az OTP Mobil által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online fizetési platform közel 10 ezer webáruház és szolgáltató számára biztosítja az online fizetési lehetőséget, sőt a SimpleBusiness alkalmazásnak köszönhetően már a fizikai térben is elérhető. A kereskedők közül egyre többen ajánlják fel vásárlóiknak az azonnali fizetési rendszeren alapuló Instant Transzfer megoldást mint lehetséges fizetési opciót a vásárlások lebonyolításához.

A Raiffeisen Bank és az OTP Csoport együttműködésének köszönhetően mostantól a SimplePay és a SimpleBusiness fizetési felületen kibocsátott QR-kódokat az OTP mobilbanki alkalmazása mellett a Raiffeisen Bank ügyfelei által használt mobilbanki alkalmazás is be tudja olvasni, megnő tehát azon ügyfelek száma, akik ezt a kényelmes, az azonnali fizetési rendszert használó megoldást választhatják online fizetéskor. Hamarosan a Raiffeisen Bank kereskedő partnerei is képesek lesznek ilyen QR-kódot generálni saját fizetési felületükön, amellyel tovább egyszerűsödik ügyfeleik számára az online fizetés.

Az azonnali fizetési, QR-kódos megoldáshoz szabadon csatlakozhatnak további bankok, kereskedők, fizetési szolgáltatók is. A csatlakozó bankok ügyfelei – az adott bank mobilalkalmazásán keresztül – fizethetnek a SimplePay-t használó webáruházakban QR-kód alapú azonnali átutalással, de ezen felül a saját fizetési felületeiken – számlakép, POS-terminál, pénztárgép kijelző – is megjeleníthető a biztonsági elemekkel megerősített QR-kód.

Nyitókép: Pexels