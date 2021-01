Távozik egy Tokaj-Hegyaljai csúcsborászat vezetője

Magyarország egyik legismertebb, nemzetközi hírű borászata, a Tokaj Oremus 1993-ban alakult. A spanyol Tempos Vega Sicilia cégcsoport tagja a vállalat, élén a kezdetektől Bacsó András áll. Az ismert szakember neve szinte összeforrt a Tokaj Oremussal, hiszen ott volt már a birtok felépítésénél, a termékstruktúra kialakításánál, az ő irányítása alatt tette meg a borászat az első lépéseket a nemzetközi hírnév felé.

Bacsó András Tokaj-Hegyalján nőtt fel, és már a Tokaj Oremus előtt is a borvidéken dolgozott.

Az egyetemi évek után visszatért szülőföldjére, és 40 éven keresztül munkálkodott a tokaji bor hírnevének öregbítéséért. Most úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, és átadja a helyét a fiatalabb generációnak.

A hírt a borászat egy szűk körű sajtótájékoztatón jelentette be január 21-én.

„Ezt a birtokot három erő mozgatja. Az egyik a több száz éve állandó tokaji terroir, a másik a föld alatt húzódó régi és új pincék együttese, a harmadik pedig maga az ember. Az ember élete korlátozott. Az indulási időszak után jönnek az aktív évek, de eljön a pillanat, amikor célszerű átadni a feladatokat a fiataloknak. A Tokaj Oremusban egy folyamatosan megújuló, aktív csapat dolgozik. Én most hátrább lépek, és az utánam jövőknek őszinte szívvel kívánok sok sikert” – fogalmazott Bacsó András. Bacsó András. Fotó Szabó Bence

A Tempos Vega Sicilia cégcsoport öt pincészetet tömörít, közülük négy Spanyolországban található, és egy, a Tokaj Oremus Magyarországon. A cégcsoport tulajdonosa, Pablo Álvarez elismeréssel szólt a Tokaj Oremus eddigi eredményeiről, és az alábbi szavakkal méltatta Bacsó András 27 éven át tartó munkáját: „Felemelő, bár tagadhatatlanul szomorú pillanat ez, amikor elköszönünk Bacsó Andrástól, hiszen csodálatos munkát végeztünk együtt az eltelt 27 évben. Köszönöm neki, hogy a birtokot ilyen magas szintre emelte, és visszaadta az itt születő boroknak azt a rangot és ismertséget, amely hajdan a tokaji borokat övezte. Meggyőződésem, hogy András soha nem lesz képes valóban befejezni ezt a munkát, és lélekben továbbviszi az Oremus örökségét. Személyisége és felbecsülhetetlen szakmai tapasztalata komoly érték számunkra, ezért bízunk benne, hogy tanácsadóként továbbra is a mi családunk része marad.”

A spanyol tulajdonú Tempos Vega Sicilia vezetősége úgy látta jónak, hogy a vállalat vezérigazgatója, Anonio Menéndez – ahogyan a cégcsoport másik négy borászatánál, úgy az Oremusnál is – kapcsolódjon be intenzívebben a munkába.

A későbbiekben ő felel a nemzetközi kommunikációért és a nemzetközi kereskedelemért, Bacsó András helyét pedig egy magyar szakember, Kindl Róbert veszi át.

Antonio Menéndez vállalatirányítási szakon kapott diplomát a Madridi Autonóm Egyetemen, aztán elvégezte a Berkeley Egyetem posztgraduális képzését. PDD fokozatát a Navarrai Egyetem Üzleti Iskolájában szerezte meg. 2015 márciusában lépett be a Tempos Vega Siciliához, jelenleg ő a vállalat vezérigazgatója. Feladata a vállalatcsoport kereskedelmi tevékenységének irányítása, de ő felel a vállalati és a pincészetenként megvalósuló marketingstratégiáért is. Ezen túlmenően részt vesz a vállalat közép- és hosszú távú terveinek kialakításában. Antonio Menéndez e szavak kíséretében fogadta el a megbízást: „Szeretném kifejezni, hogy ahogyan a cégcsoport másik négy borászata, úgy a Tokaj Oremus felé is mélyen elkötelezett vagyok. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen jelentős borvidéken dolgozhatok. A Tempos Vega Sicilia filozófiájának meghatározó eleme a minőség, a célunk minden esetben az, hogy a legjobb bort készítsük el. A magyar munkatársaink továbbra is mindenben számíthatnak az anyacég támogatására, hiszen a cél közös: a legjobb tokaji bor világra segítése.”

Bacsó András utódját egy éven keresztül kereste a Tempos Vega Sicilia, de most végre megtalálta.

„Úgy érezzük, hogy Kindl Róbert képes arra, hogy továbbvigye Bacsó András örökségét, meghatározza az Oremus jövőjét, és megvalósítsa céljait. Mostantól ő felel itt mindenért. Nagyon sok sikert kívánok neki ehhez a szép és felelősségteljes feladathoz” – mutatta be Pablo Álvarez a Tokaj Oremus új cégvezetőjét.

Kindl Róbert Budapesten, a Hunfalvy János Külkereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, majd tanulmányait előbb az ausztráliai Kent Institute of Technology and Business College-ban, aztán Londonban, a University of Londonon folytatta, ahol nemzetközi kapcsolatokat hallgatott. A diplomát 2009-ben szerezte meg, de egyetemi évei alatt érdeklődése a bor felé fordult, ezért időközben hazajött Magyarországra, és sikeresen elvégezte a Soós István Borászati Szakközépiskola borászati technikusi szakát. 2006-ban Új-Zélandra költözött, évekig dolgozott a Passage Rock, majd a Goldie birtokon, közben beiratkozott a University of Auckland posztgraduális képzésére, ahol 2013-ban borászati tudományokból diplomázott, de akkor már mint a Hawke’s Bay-i Delegat birtok szerződéses technikusa. Következő állomása a Unison borászat volt, ahol termelési vezetőként, majd a Detlef Michaelsen, ahol szőlészeti-borászati tanácsadóként dolgozott. 2015-ben tért vissza Magyarországra. Két évig töltötte be a Grand Tokaj üzletfejlesztési menedzseri pozícióját, majd egy új vállalkozás, a pécselyi Sentio Kft. szőlészeti vezetője volt. Mostantól a Tokaj Oremus cégvezetője.

„Nagyon köszönöm Don Pablónak, a Vega Siciliának és Bacsó Andrásnak, hogy méltónak találtak a feladatra, és lehetőséget adnak számomra. Igyekszem megfelelni a kihívásoknak” – mondta a fiatal szakember. Pablo Alvarez, Bacsó András, Kindl Róbert és Antonio Menendez Tolcsván, a Tokaj Oremus birtokközpontjában.

Fotó Szabó Bence

Bacsó András az InfoRádió Aréna című műsorában már beszélt arról, miként tervezi jövőjét:

Nyitókép: Szabó Bence