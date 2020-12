Legyen résen, ha személyi kölcsönben gondolkodik

A koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett a személyi hitelezés Magyarországon 2020-ban – a kiskereskedelmi forgalom is visszafogottabb, év végéhez közeledve pedig elsősorban azoknak lehet megoldás a hitelből történő vásárlás, akik rendelkeznek biztos jövedelemmel – mondta az InfoRádiónak korábban a Money.hu kommunikációs vezetője.

Van ugyanakkor néhány olyan szempont, amelyet mérlegelni kell, ha valaki kölcsönt vesz fel – az egyik legfontosabb, hogy a teljes hiteldíjmutatóra vonatkozik, vagyis

a bankok ajánlatai a januártól esedékes törlesztőrészlet nagyságára eltérőek lehetnek.

Ugyanis csak december 31-ig létezik az úgynevezett THM-plafon a személyi kölcsönöknél, ami azt jelenti, hogy a kölcsönöknek a teljes díja nem lehet több, mint 5,75 százalék. Január 1-től viszont az említett díjak emelkedni fognak, így a havi törlesztőrészletek is – hívta föl a figyelmet Németh-Simkó Judit.

A Money.hu adatai szerint szeptember közepén például a másfél millió forintos, 5 éves futamidőre felvett személyi hitelek közül a legolcsóbbak havi törlesztőrészlete 30 ezer forint volt, vagyis összességben 1 millió 800 ezer forintba kerül ez a kölcsön. Vannak azonban ennél lényegesen drágább konstrukciók is – ezért

érdemes körültekintően választani.

A legdrágábbak esetében a havi törlesztőrészlet 37-38 ezer forintot is kitehet a jövőben, így természetesen a teljes visszafizetendő összegnél is változás, emelt különbség lesz: a másfél millió forintos hitel esetében az olcsóbb konstrukcióknál 1,8 milliót kell visszafizetni, míg a legdrágább konstrukciók esetében ez 2,2-2,3 milliót is jelenthet összességében.

A Pénzcentrum a Magyar Nemzeti Bank friss adatai alapján azt írta, hogy 2020 októberében 25 milliárd forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, ami 13 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, de valamivel több, mint augusztusi csaknem 24,5 milliárd forint. Tavaly októberben ugyanakkor ehhez képest csaknem 49 milliárdnyi személyi hitelt vett fel a lakosság,

éves szinten tehát több mint 48 százalékos a visszaesés.

Nyitókép: Pixabay