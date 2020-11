A diákmunkának sem igazán kedvezett a járvány

A korábbi éveknek megfelelően indult a 2020-as év is: január–februárban még egy 5–10 százalékos növekedés volt tapasztalható a diákmunka terén. Ezt követően márciusban, a koronavírus-járvány beköszöntével, a legtöbb területen 60–70 százalékra esett a korábbi teljesítés. Az igazi mélypontot április–május jelentette, amikor már 80 százalékos csökkenésre is volt példa. Végül a nyári hónapokban szép lassan tért magához a piac, és szeptember–október hónapokban 70–80 százalék is teljesült a tavalyi év azonos időszakához képest – ismertette az InfoRádiónak a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára, megjegyezve: ugyan a legújabb novemberi korlátozások miatt újabb visszaesés várható, talán nem akkora, mint az első hullám idején volt tapasztalható.

Majzik Nándor szerint kettős hatás áll egymással szemben: a zárás, illetve korlátozott nyitvatartás tipikusan olyan területeket érintenek, ahol békeidőben jellemzően sok diákmunkást foglalkoztatnak, mint a mozik, vagy a különféle vendéglátóegységek. Ugyanakkor számos területen a cégek továbbra is a diákmunkában gondolkodnak, éppen a változékony, kiszámíthatatlan helyzet miatt. Elsősorban az irodai és szolgáltató szektorban, ahol könnyedén meg tudták oldani a home officra történő átállást. De természetesen a kereskedelmi egységek is nyivta lehetnek napközben, ahol ugyancsak van lehetősége a diákoknak dolgozni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/ Balázs Attila