EU-prognózis: kisebb lehet a magyar visszaesés, de ennek nagy ára van

A májusban becsült 7 százalék helyett már 6,4 százalékos gazdasági visszaeséssel számolt Magyarország tekintetében az Európai Bizottság az idei évre. Ugyanakkor a jövő évi visszapattanás kisebb mértékű lehet: tavasszal még 6 százalékot vártak, most viszont már csak 4 százalékos növekedést. Vagyis a növekedés szerkezetére vonatkozó prognózisban az látható, hogy kisebb lehet az idei visszaesés, azonban lassabb lesz a talpra állás – foglalta össze Beke Károly, a Portfolio elemzője.

A kisebb visszaesésnek ugyanakkor van egy komoly ára: a költségvetési hiány jelentős emelkedése. Az Európai Bizottság ugyanis arra számít, hogy az idei évben 8,4 százalék lesz a GDP deficitje, de még jövőre is csak 5,4 százalékig mérséklődik, sőt, 2022-ben 4,5 százalék lehet, azt sugallva, hogy

elhúzódó lehet a mostani válság költségvetési hatása.

Szemben a magyar kormány kommunikációjával, miszerint csak egy egyszeri megugrás várható a deficitben. A Bizottság ellenben arra számít, hogy a következő években sem fog visszatérni a korábban látott költségvetési fegyelem, és a 3 százalékos hiánycél elérése távoli lehet, ami pedig majd az államadósságban is megmutatkozhat.

A magyar háztartások fogyasztásának alakulását illetően az Európai Bizottság viszont – az idei 3,1 százalékos visszaesés után – jövőre 4,4 százalékos növekedést prognosztizál. Megemlítendő, hogy tavasszal még 6 százalékos hanyatlást vártak az idei fogyasztásban, tehát láthatóan optimistább lett a testület, és részben ez indokolja a gazdaság várt kisebb mértékű visszaesését is. Hasonló figyelhető meg a beruházásoknál is – tette hozzá a szakértő –, ahol most 10 százalék körüli csökkenést várnak az idei évre, de az exportban és az importban is kisebb lehet a visszaesés, ahol májusban még 14–15 százalékos zsugorodást vártak, aminek nagyjából felére csökkentették az ütemét a friss prognózisban.

Az uniós testület a munkaerőpiac kapcsán is kicsit optimistább, „mondhatni realistább lett”:

hiszen tavasszal még nagyon kevés számot lehetett látni a válság hatásairól, ennek ellenére még azt becsülték, hogy az idén akár 7 százalék is lehet a munkanélküliségi ráta Magyarországon, ezzel szemben jelenleg „csak” 4,4 százalékot várnak, és azt gondolják, hogy jövőre is ezen a szinten fog majd stagnálni. EU-s prognózis Az Európai Unió (EU) gazdasága a koronavírus-járvány miatti sokkhatást követően a rendkívüli intézkedések fokozatos megszüntetésével újra erőre kapott, a világjárvány új hulláma miatt kialakult fokozódó bizonytalanság azonban megszakítja a gazdaság élénkülését – közölte az Európai Bizottság a csütörtökön közzétett őszi gazdasági előrejelzésében.



Az Európai Unió egészének gazdasága idén 7,4 százalékkal zsugorodik, 2021-ben 4,1 százalékos, 2022-ben pedig 3,0 százalékos bővülést érhet el. De sem az euróövezetben, sem az EU-ban nem várható, hogy a gazdasági teljesítmény 2022 végére visszaálljon a világjárványt megelőző szintre.

A munkanélküliség az EU egészét tekintve 2020-ban 7,7 százalékos, 2021-ben 8,6 százalékos, 2022-ben pedig 8,0 százalékos rátára lehet számítani, és 2020-ban 0,7 százalékos, 2021-ben 1,3 százalékos és 2022-ben 1,5 százalékos inflációra van kilátás.

Az előrejelzés rámutatott, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megállítására bevezetett intézkedések negatív hatást gyakoroltak az olyan ipari szektorokra, mint például az autóipar, és meredek visszaesés következett be az idegenforgalmi ágazatokban is. Amint a korlátozások fokozatos feloldásával az ellátási láncok visszaálltak, a gazdaság tevékenység ismét emelkedésnek indult.

