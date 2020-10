Külpolitikai események rángathatják a forint árfolyamát

Az egyik ilyen fontos fordulópont a csütörtöki újabb uniós brexittárgyalás lehet, mert Boris Johnson brit kormányfő ezt szabta határidőnek. Közvetlenül Magyarországra nincs hatása, de közösségi szinten bizonytalanságot szül, ami az euró- és fontárfolyamot is mozgathatja. A pénzügyi szabályokat rögzítették, de az áruszállítás kárvallottja lehet egy szabályok nélküli kilépésnek, így a hazai importőr-exportőr és áruszállító vállalkozások is rosszul járhatnak – mondta az InfoRádióban Horváth István, a Sberbank treasury vezetője.

"Gyengül a forint, gerjeszti az inflációt, ez negatív spirált indíthat el, és akkor lassabb és keservesebb kilábalás jöhet a vírusválság után" – mondta a szakértő, aki az amerikai elnökválasztást jelölte meg a következő fordulópontként. Szerinte a legrosszabb egy tisztázatlan helyzet lenne, ha hetekig elhúzódik, míg kiderül a nyertes.

"A bizonytalanság a legnagyobb ellenség a piacokon. Donald Trump hektikusabb politikájához kezdenek hozzászokni a gazdasági szereplők. Ha Joe Biden nyer, annak a gazdasági hatásait nem lehet megbecsülni. Ha ő nyer, akkor elhúzódik a bizonytalanság, ez pedig a feltörekvő piacokat érinti a leginkább" – mondta Horváth István.

Lényeges kérdés, hogy mi történik a német piacon is, a német lassulás vagy erősödés hat-nyolc hónappal később érkezik meg a magyar gazdaságba, és ha Németországban korlátozásokat vezetnek be, akkor némi késéssel a magyar gazdaságra is hathat.

Az árfolyamok a szakértő szerint azért kulcsfontosságúak, mert érintik az inflációs célokat, ezt pdig a jegybank nem szeretné. Valószínűleg kamatot kell majd emelni, de nem az alapkamatot, hanem az egyhetes betéti tender kamatát fogja változtatni az MNB, és akkor erősödhet a forint 360-as szint környékéről.

"Legutóbb 369-nél lépett a jegybank, most ismét közel vagyunk a beavatkozási szinthez" – figyelmeztetett az elemző, és hozzátette, a dollár árfolyamára az elnökválasztás kimenetele is hatással lehet. Szerinte az árfolyama 300 forint körül mozog majd, inkább kicsit alatta.

Nyitókép: Ennio Leanza