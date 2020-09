Jókora kínai beruházást terveznek Záhonyban

Ipari parkot és gyártókapacitások létrehozását tervezi egy kínai nagyvállalat, a Shangdong Imperial Záhonyban a kínai állam programja, az Egy övezet, egy út részeként. A létesítmény olyan kínai kis- és középvállalkozásokat kíván támogatni, amelyek az EU-ba szándékoznak exportálni - szemlézett a Magyar Nemzet egy befolyásos kínai gazdasági lap online kiadásának adott interjút. Csu Zsuj-cseng (Zhu Ruicheng), a Shandong Imperial vállalat helyettes ügyvezetőjének nyilatkozatára az apropót az elsősorban a koronavírus járvány miatt felértékelődött vasúti szállítási lehetőséget is középpontba állító egyhetes, nagyszabású nemzetközi gazdasági kiállítás, a CIFTIS adta. Maga a Pekingben megrendezett kiállítás egyébként a kínai kis- és középvállalatok globalizálódásának lehetőségeit járta körbe, és a kínai állami vállalatok, pénzintézetek mellett 148 országból 22 ezer vállalat képviselői vettek részt rajta.

A cég magyarországi terveiről szólva Csu Zsuj-cseng elmondta, úgy alakítják majd ki a parkot, hogy a gyártásra üzemeket építhessenek, gépsorokat telepíthessenek. A gyártás mellett átfogó szolgáltatásokat nyújt majd a kereskedőknek is a vámáru-nyilatkozattól, a beléptetéstől, a vámkezeléstől a szállításig és a logisztikáig. Csu Zsuj-cseng beszélt arról is, hogy az ipari park megvalósítása keretében Budapesten is létrehoznak egy kínai termékkiállítási központot.

A Magyar Nemzet felidézte azt is, hogy a magyar Záhony Logisztikai és Ipari Övezet Konzorcium és a Central European Trade and Logistics Cooperation Zone logisztikai és vasúti közlekedési együttműködéséről idén nyáron írt alá megállapodást az Innovációs és Technológiai Minisztérium a L.A.C. Holding Zrt.-vel. A fejlesztés célja Belső-Kína és Záhony között kialakítandó összeköttetés, mely további lehetőségeket biztosíthat a két ország közötti kereskedelem számára.

