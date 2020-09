Durva értéknövelő tényezővé lett a hőszigetelés

Még a karanténidőszak alatt megtorpanó ingatlanvásárlási kedv ellenére is emelkedtek 2020. áprilisa és augusztusa között a szigetelt családi házak kínálati árai, méghozzá mintegy 5 százalékkal mind a fővárosban, mind a vidéki városokban - idézte a Portfolio az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss kutatását. Vagyis a fővárosban átlagosan közel 3, a vidéki városokban 1,5 millió forinttal ér többet egy korszerű, szigetelt családi ház az év eleji árakhoz képest.

A felmérés szerint az elmúlt két évben

egy 100 négyzetméteres családi ház átlagára közel 41 százalékkal, akár 10-12 millió forinttal is emelkedhetett. Ehhez képest a kevésbé korszerű ingatlanok ára "csak" 18 százalékkal emelkedett.

Magyarországon 2,7 millió családi ház van, amelyből közel 40 ezer eladó ingatlan szerepel az Otthontérkép Csoport adatbázisában. Pest megyét és Budapestet leszámítva egy 100 négyzetméter körüli felújított, vagy újszerű állapotú vidéki családi ház 2018 tavaszán átlagosan 27,9 milliós irányáron volt hirdetve, mostanra egy hasonló ház kínálati átlagára már meghaladta a 39 millió forintot.

A felmérésben azt is vizsgálták, hogy az ország egyes településtípusain mennyivel magasabb áron adható el egy átlagos alapterületű, 100 négyzetméteres, szigetelt családi ház, mint egy szigetelés nélküli.

Körülbelül azonos méretű családi házak esetében 2020 áprilisa és 2020 augusztusa között is érezhetően, négyzetméterenként 15-28 ezer forint között nőtt - persze településtípustól függően a korszerű, hőszigetelt családi házak kínálati átlagára. A babaváró hitel és a csok bevezetése is elősegítette, hogy nőtt a korszerűbb, energiatakarékosabb ingatlanok iránti kereslet, ami az árakba is beépült. A magasabb kínálati árak ellenére sem nőtt az értékesítési idő számottevően a korszerűsített házak esetében a felmérés szerint, sőt a szakértők szerint a jó környék és jól eltalált árazás mellett még akár csökkenhet is.

Nyitókép: Pixabay