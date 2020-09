Pályakezdőkhöz hasonló problémákat kell leküzdeniük a kismamáknak álláskereséskor

A kismamák 28 százaléka, közel 100.000 fiatal nő vállalna munkát megfelelő munkavégzési feltételek mellett - derül ki a Kantar Hoffmann és a Medián a Coca-Cola Magyarország #énjövőm programjának megbízásából végzett felméréséből, amelyet a tavaszi járványhelyzet alatt készítettek, döntően a 35 év alatti, nem dolgozó és nem tanuló fiatalokra fókuszálva. Mivel számos, munkatapasztalattal ugyan már rendelkező kisgyermekes szülő is ebbe a korcsoportba tartozik, hamar kiderült, hogy van átfedés a cég, eredetileg 2017-ben indított és elsősorban a 18-30 közötti fiatalok munkapiaci esélyeinek javítását célzó #énjövőm programjának célcsoportja és e potenciális munkavállalói kör között. A felmérésekből az is kiderült, hogy a 35 év alatti kisgyermekes nőknek ugyan a munkatapasztalat mellett sokszor ötleteik is vannak, az önbizalom és inspiráló példák hiányában gyakran ugyanott tartanak, mint pályakezdő társaik. A kutatások emellett vizsgálták az álláskeresés módját, a mobilitást, a korábbi tapasztalatok szintjét és a továbbtanulásra való nyitottságot is.

A Medián kutatása szerint a járvány előtt minden korcsoportban és régióban a legjellemzőbb az volt, hogy a fiatalok elsősorban a rokonok, ismerősök, barátok ajánlása révén talált állást, lényegében az érintettek fele ilyen módon helyezkedett el. A nyitott pozíciók internetes böngészése csak a második legnépszerűbb álláskeresési forma volt, azonban ezzel a lehetőséggel már a nők 30, míg a férfiak mindössze 21 százaléka talált állást. A nők egyébként jóval nyitottabbak az online tanulásra is - ezt támasztja alá az is, hogy #énjövőm program indulása óta, a weboldalon kínált ingyenes online képzésekre háromszor annyi nő regisztrált, mint férfi.

Ugyanakkor a kutatások szerint az önbizalom- és motivációhiány mellett a kisgyermekes nők elhelyezkedését sokszor praktikus szempontok befolyásolják.

Sokak számára nem a munkahely, a fizetés, a szakmai előrelépés az elsődleges szempont a munkahely kiválasztásakor, hanem az, hogy a munkavégzés helye mennyire könnyen megközelíthető, milyen közel helyezkedik el a lakhelyhez, az óvodához, iskolához.

Az esetleges ingázás, a költözés és a külföldi munkavállalás hátránynak számít a megfelelő munkahely kiválasztásakor. A fiatal nők további elvárásai ettől eltekintve megfelelnek egy átlagos pályakezdő szempontjainak: a továbbtanulásra, önképzésre való nyitottság, és a számukra érdekes, leginkább találó pálya megtalálása fontos, de nem mernek dönteni.

Az #énjövőm program ezért is egészült ki a kismamák és kisgyermekes szülők számára szervezett programokkal, a budapesti Coworkid alapítvánnyal közösen szervezett interaktív workshopokkal és kiscsoportos képzésekkel. Mivel az alapítvány tagjai maguk is kisgyermekes anyukák, így könnyedén szem előtt tudják tartani a kismamák igényeit az események megszervezésekor, például ingyenes gyermekmegőrzővel segítik a szakmai tartalomra való koncentrációt. „Fontos szempont, hogy a kisgyerekesek díjmentesen jussanak hozzá ezekhez a képzési és kapcsolatépítő lehetőségekhez” – mondta Klementz Kata, Coworkid Alapítvány elnöke.

A szakképzett trénerek által vezetett képzéseken a résztvevők álláskereséshez és pályaváltáshoz kapcsolódó készségeik javításában, de önismeretben, kommunikációban és értékeik felismerésében is segítséget kapnak. A program tapasztalatai alapján ugyanis esetükben nem annyira a munkatapasztalat vagy a megfelelő szakmai háttér, hanem sokkal inkább a motiváció és az inspiráló közeg hiánya az, ami hátráltatja őket abban, hogy megtalálják a megfelelő álláslehetőséget.

„A tréner segített nekünk felmérni az erősségeinket, megmutatta, hogy milyen nagy erő van egy anyában, és milyen olyan értékeink vannak, amelyeket az anyaság és a gyereknevelés során erősítettünk meg. Arra is rámutatott, hogy ezek milyen sokat érnek a munkaerőpiacon” – mondta el a cég közleménye szerint Kissné Horváth Katalin, az #énjövőm program résztvevője.

A program személyes képzései mellett ingyenes, online képzéseket is kínál az érdeklődő kismamáknak: ezek azoknak kedveznek, akik a távolság, vagy az időhiány miatt nem tudnak részt venni a személyes eseményeken. A www.enjovom.hu oldalon elérhető modulok tartalma részben kiegészíti, részben pedig átfedi a személyes képzések tartalmát. A program hosszútávú céljai között szerepel a kismamáknak, anyukáknak szóló eseménysorozat folytatása, és a tananyag fiatal vállalkozókra fókuszáló moduljainak kibővítése is.

Nyitókép: Pixabay