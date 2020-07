Újra összeült a gazdaságvédelmi operatív törzs

A miniszter hangsúlyozta: el kell érni, hogy minél nagyobb arányban kerüljön magyar élelmiszer a hazai közétkeztetésbe, ezzel is segítve az élelmiszertermelőket, az élelmiszeripari ágazatban dolgozó vállalkozásokat.

Mint mondta: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) törekvéseit elfogadva a törzs javaslatot tesz arra, hogy a közétkeztetésben is emelkedjen a hazai alapanyagok aránya. Ezzel bővülhet a magyar, illetve a helyi termékek piaca, az új megrendelések segíthetik a magyar termelők beruházásainak emelkedését is. A Nébih szakemberei szerint egy új élelmiszerlánc-biztonsági adatközpont létrehozása egyszerűsítené a termékek nyomon követését, segítséget adna a vállalkozásoknak az adminisztrációban és a gazdaság fehérítéséhez is hozzájárulna.

Hangsúlyt kaptak az ülésen az öntözött mezőgazdasági területek arányának emelésével kapcsolatos szabályozási teendők is. Felmerült többek között az is, hogy a szakhatósági hozzájárulás érvényességi idejét öt évről határozatlan időre lehetne meghosszabbítani - közölte a PM.

Varga Mihály rámutatott: a közbeszerzési eljárás egyszerűsítése, gyorsítása szükséges a gazdaság újraindításához, hogy a vállalkozásoknak könnyebbé váljon az eljárásokon való részvétel, hiszen a közbeszerzések a hazai össztermék (GDP) 7 százalékát érintik.

