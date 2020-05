Új módszerek jelennek meg a hazai ingatlanpiacon

A megfelelő lakás kiválasztásának első lépése, az internetes válogatás természetesen most is működik. Sőt, jobban, mint korábban. Egyre több portál vezet be újításokat, akár három dimenziós virtuális sétákra is van lehetőség bizonyos ingatlanok esetében. A személyes megtekintés már problémásabb, hiszen az eladók sem biztos, hogy szívesen fogadnak idegeneket az otthonaikban, és a vevők sem biztos, hogy szívesen találkoznak más emberrel - mondta az InfoRádióban Incze Zsombor, a Takarék Index projektvezetője. Itt azonban szerinte innovatív megoldásokkal lehet helyettesíteni az első megtekintést.

Élő videokonferencia segítségével az ügynök vagy az eladó bemutatja az ingatlant az érdeklődőknek, és ezzel minimalizálni lehet a személyes kontaktusokat

– hozott egy példát az új megoldásokra a projektvezető.

Mivel a lakásvásárlók jellemzően külső forrásokat is igénybe vesznek, a hitelügyintézés a járvány ellenére továbbra is működik. A hitelképesség megállapítása azonban nehezebbé válhat, különösen azokban az iparágakban dolgozó munkavállalók esetében, amelyek erősen érintettek a válságban.

"Ennél is fontosabb azonban, hogy a hitelfelvevő egy nagyon alapos és átgondolt döntést kell hogy hozzon, hiszen a mostani bizonytalan helyzetben egy 10-20 éves jelzáloghitel jelentette elköteleződés talán meg a szokásosnál is körültekintőbb döntést igényel, mint korábban" – tette hozzá Incze Zsombor.

A vásárlási folyamatban a jogi ügyintézés a következő lépés: az ingatlantranzakciók akkor biztonságosak, ha mindkét fél számára megfelelő jogi biztosítékok szavatolják a végrehajtását.

Az elmúlt időszakban bevezetett újítások között említette, hogy már lehetőség van online videokonferencia segítségével adásvételre. A földhivatali ügyintézés azonban továbbra is személyes jelenlétet igényel, ami az ügyfélszolgálatok átmeneti zárva tartása miatt lelassult, és a közjegyzők esetében is szigorúbb ügymenettel kell számolni.

"Körültekintőbb, alaposabb, jobban átgondolt döntésre van szükség adott esetben hitelfelvevői, vevői oldalról, és

nagyobb türelemmel kell nekilátni a feladatnak,

hosszabb átfutási idővel érdemes számolni, nehogy csalódás, vagy anyagi veszteség érje az embert" – tette hozzá Incze Zsombor.

Nyitókép: Pixabay.com