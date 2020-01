Egymást érhetik ezentúl az óriásgépek Ferihegyen

Megkezdte működését a Budapest Airport légiáru-kezelő központja, a BUD Cargo City a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, már hétfőn meg is érkezett az első cargo járat – mondta az InfoRádiónak Kurucz László, a Budapest Airport helyettes szóvivője. A 16 milliárd forintos beruházással megépült BUD Cargo City megnyitásával a repülőtér légiteheráru-kezelő kapacitása évi 150 ezer tonnáról 250 ezer tonnára nőtt.

Teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc- repülőtér új árukezelő központja, a Cargo City avatásán Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A tavaly novemberben felavatott légiáru-kezelő központ egy 21 200 négyzetméteres raktárcsarnokból és irodai részből, valamint egy 11 650 négyzetméteres speditőrépületből áll, amelyhez 32 000 négyzetméternyi forgalmi előtér kapcsolódik. Az előtéren egyidejűleg akár két, egyenként 440 tonna maximális felszállósúlyú Boeing 747-8F típusú repülőgépet is ki lehet szolgálni.

A beruházással lehetőség nyílt arra, hogy a budapesti repülőtér és Magyarország a közép- és kelet-európai régió egyik legfontosabb logisztikai csomópontjává váljon – olvasható a Budapest Airport Zrt. közleményében.

A Liszt Ferenc- repülőtér új árukezelő központja, a Cargo City épülete Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Légiáru azonban nemcsak a dedikált cargo gépekkel érkezik, hanem például a jól ismert csomagszállító cégek járataival, illetve amiről sokan nem is tudnak, a normál utasszállító gépeknek a rakterében is jelentős mennyiségű teheráru közlekedik, amit szintén a BUD Cargo City központban fognak előkészíteni és kezelni – mondta Kurucz László. Például a tavaly indult hosszútávú járatok, amelyeken széles törzsű gépekkel közlekednek, alkalmanként akár 15-20 tonna cargót is tudnak a rakterükben szállítani.

Teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc- repülőtér új árukezelő központja, a Cargo City avatásán Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A szakember megjegyezte, a légi teherárut szállító gépek ugyanazok a típusok, mint amikkel az utasokat is szállítják, némileg módosított konfigurációval, vagyis Boeing 737-esek, 747-esek, 757-esek, Airbus A300-asok, A310-esek, illetve A330-asok, így ezek közlekedése nem jár nagyobb hanghatással.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd