Még itt sincs a Black Friday, de tarolnak itthon a webáruházak

Egy évtizeddel ezelőtt még egy százalék alatt volt a webáruházi vásárlás aránya a kiskereskedelmi költésen belül. 2019-ben súlya már hat százalék környékén lesz előreláthatóan, a növekedés üteme pedig harminc százalék felett is lehet valamivel. 2011-től kivétel nélkül 30-40% közötti évres növekedést mutatott a mérleg.

Világszerte jelentős a webáruházi növekedés, az amerikai piacon az elemzők szerint emiatt zárnak be tömegével a hagyományos boltok. Ott van persze a kínai piac is, ahol úgyszintén fergeteges a tempó. Magyarországon is nyilván döntő okként az húzódik meg a háttérben, hogy a vásárlók egyre jobban kedvelik ezt a fajta kényelmet, a mit a web nyújt, a digitalizáció a családi pénztárcákat és a háziasszonyok észjárását sem kíméli.

Folyamatosan lépnek új szereplők a hazai piacra is, például 2019-ben kezdett a Spar, a Tesco pedig folyamatosan bővíti a saját kiszállítás körét, az eMAG már a magyar statisztika része (az itt bejegyzett áruházának fizet közvetlenül a magyar vásárló).

Vannak olyan webáruházak, amelyek magyar nyelvű honlapokkal ostromolják ugyan a magyar vásárlókat, de a vásárlóval már egy külföldi bejegyzésű cég szerződik, oda is fizetünk, és mindez már nem gyarapítja a magyar statisztikát (és költségvetést). Ilyen például a Fashion Days, ami egy román székhelyű társaság, az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. tulajdona, vagy az About You, ahol a vásárló közvetlenül egy német áruházzal köt szerződést, ha onnan rendel.

A webáruház növekedési üteme azt is jelenti, hogy a hagyományos boltok hat százalék körüli növekedése mellett piacot is rabol. 2019-ben a várható 710 milliárdos webforgalom 174 milliárd forinttal növekedhet az előző évhez képest. A teljes hagyományos boltos kör 1091 milliárd forinttal. Így a webnövekedés a teljes boltos piac bővülésnek 15 százalékát adhatja.

Nincs nyilvános összegzés arról hány webáruház létezik Magyarországon hazai cégbejegyzéssel, de számuk tízezer felett mozoghat. És meglepően sok kisboltos adta már fejét webkereskedésre.

2015 2016 2017 2018 2019 webáruházak 235 308 408 536 710 bolti kiskereskedelem 9 016 9 402 10 203 11 209 12 300 részesedés 2,60% 3,30% 4% 4,80% 5,80%

Nyitókép: Pixabay