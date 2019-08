Rengeteg járatot törölni kellett Londonban - sok repülőgép késik

Nem működik az online check-in a légitársaságnál, a probléma a Heathrowról és a Gatwickről induló járatokat érinti.

A Budapest Airport honlapja szerint a probléma budapesti járatokat is érint.

A British Airways visszatért a manuális rendszerekhez a repülőtereken történő bejelentkezések kezelésénél - írja a BBC.

Számos járat továbbra is üzemel, de azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy a repülőtérre érkezés előtt ellenőrizzék a ba.com legfrissebb repülési adatait - tájékoztatott a cég.

Major computer failure with British Airways at Gatwick this morning. This is the queue for the queue at check in. Currently stuck on ground cos pilot can't get data. Set off early if you have a flight pic.twitter.com/hL37TGRJ70