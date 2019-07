A lízingcégek is dörzsölhetik a tenyerüket a nagycsaládosok autói miatt

A Magyar Lízingszövetség is arra számít, hogy növekedni fog a kereslet az új autók piacán a nagycsaládosok autóvásárlási programja révén, mondta az InfoRádiónak nyilatkozó Tóth Zoltán. Bár különféle becslések léteznek, a lízingszövetség úgy számol, hogy a 160-180 ezer támogatásra jogosult család mintegy 10 százaléka élhet a lehetőséggel a következő három során, amely 18 ezres darabszámot jelent, ennek 40 százaléka pedig finanszírozott lehet végül.

A szakember kérdésre válaszolva megerősítette, ahogyan a babaváró támogatás esetében,

a lízingszerződéssel autót vásárlók is számíthatnak hitelbírálatra.

"Hitelképesnek kell lennie, és az általános előírásokat teljesítenie kell minden igénylőnek. Nemcsak a jogszabályok által előírt feltételekre gondolok, – hívta fel a figyelmet Tóth Zoltán –, hanem az egyes lízingcégek által előírt feltételekre is."

Bár a finanszírozok számos olyan feltételt szabhatnak, amellyel megpróbálják majd kiszűrni a magas kockázatokat,

túlzott szigorra nem számít a Magyar Lízingszövetség főtitkára

a részükről. "A finanszírozók is támogatják és örülnek ennek a programnak, szeretnék természetesen ők is, ha üzleteket tudnának ezzel kötni, de az egyébként szokásos feltételeknek itt is meg kell majd felelni" – magyarázta.

Természetesen ez csak arra a helyzetre vonatkozik, hogyha valaki lízing útján szeretne új autót vásárolni.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton