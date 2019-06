A Fővárosi Ítélőtábla hétfőn érvénytelenné nyilvánított egy devizahitel-szerződést, mert a pénzintézet nem adott megfelelő tájékoztatást az adósnak az árfolyamváltozás kockázatairól. Az, hogy ezt egy ítélőtábla mondta ki, azt mutatja, hogy a bírói gyakorlat vélhetően változni fog a tájékoztatási kötelezettségnél – mondta el az InfoRádiónak Ravasz László ügyvéd.

"Eddig a bíróságok gyakorlatilag mindenféle vizsgálat nélkül,

mechanikusan elutasították az adósok keresetét, ha arra hivatkoztak, hogy nem volt megfelelő a banknak az árfolyamkockázatról való tájékoztatása"

– fogalmazott az ügyvéd.

Ravasz László szerint ugyanakkor biztosra vehető, a most született ítéletet az érintett pénzintézet meg fogja támadni. "Ha ez véglegesen a Kúrián is megmarad, ez az ítélet, akkor ez már jelzésértékű lesz az alsóbb fokú bíróságoknak abban a tekintetben, hogy igenis, vizsgálni kell ezeket a banki tájékoztatásokat, és igenis, hogyha van köztük olyan, akkor azt érvénytelenné is kell nyilvánítani" – emelte ki Ravasz László.

Ez ugyanakkor bankonként fog kialakulni, mivel ezek a pénzintézetek saját blanketta szerződései – tette hozzá az ügyvéd, aki elmondta:

várhatóan 180 forintos svájci frank árfolyamon befagyasztják az árfolyamkockázatot,

ezen az árfolyamon kell elszámolni az adósokkal.

"Magyarul az elszámolás úgy történne: 180-as árfolyamon és a szerződésben eredetileg meghatározott ügyleti kamattal kell elszámolni. Ehhez képest, az ilyen elszámolás alapján derül ki, hogy van-e még tartozása az ügyfélnek, vagy túlfizetése van, vagy megszűnt a tartozása" – tette hozzá az ügyvéd.

Ravasz László hangsúlyozta: az ítélet azokra a szerződésekre nem vonatkozhat, amelyekre a bíróság a tisztességtelenséget nem mondja ki, alkalmazni pedig csak akkor fogják, ha az ügyfél perel.

