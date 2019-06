Fals hír kaphatott szárnyra a babaváró támogatósról

A Napi.hu-nak több pénzintézet, és a bankszövetség is úgy nyilatkozott, hogy nem is hallott arról a pénzügyminisztériumi iránymutatásról, amely alapján nem használható a július 1-jétől igényelhető babaváró támogatás korában felvett hitelek előtörlesztésére. Az állítólagos iránymutatásról korábban a Hvg.hu számolt be.

A Budapest Bank szerint

félreértésről van szó

a hitelkiváltás kapcsán. "A félreértés véleményünk szerint abból adódhat, hogy a Magyar Nemzeti Bank előírása által meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet (jtm) számításánál akkor is figyelembe kell venni a meglévő hitelek törlesztő részleteit, ha az ügyfél a babaváró kölcsön igénylésekor úgy nyilatkozik, hogy azt egy meglévő hitel kiváltására fogja fordítani" – írták a gazdasági lapnak.

A vonatkozó MNB-rendeletben azonban nincs semmilyen speciális rendelkezés a kedvezményes hitelről, vagyis ha kiváltásra használják is fel a megkapott pénzt, ugyanúgy kell számítaniuk a bankoknak a jtm-et, mint egy normál piaci alapú ilyen jellegű kölcsön esetében.

A Gránit Bank pedig megjegyezte, hogyha nem annál a banknál veszik fel a babaváró kölcsönt, ahol a korábbi hitele is van az ügyfélnek, akkor

nincs rálátása a régi banknak,

hogy a korábban felvett hitelt elő-, végtörlesztése egyértelműen a babaváró kölcsönből történik.

A babaváró hitel keretében a gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok akár 10 millió forint szabadon felhasználható, kamattámogatott hitelt is kaphatnak.

