Komoly változásokról számol be a pesti bulinegyeddel kapcsolatban KSH-adatokra hivatkozva a Blokkk.com.

Az összkép szerint nem igazán segített az áfacsökkentés (27-ről 5 százalékra) a vendéglátósokon, a gasztroágazatban dolgozó szakemberek és a munkaerő egy része külföldre távozott.

Nőtt a forgalom, de az árak is elszálltak, ami persze mutathat üzleti érzékre, vagyis az áfacsökkentéssel keletkezett hasznot a tulajdonosok nem igazán az árakban jelenítették meg.

Mindemellett egyre kevesebb a vendéglő: most 2787-tel kevesebb vendéglátós helyre lehet beülni Magyarországon, mint öt évvel ezelőtt

igaz, 2018-ban az éttermek, büfék száma már nem csökkent tovább, a cukrászdák száma pedig folyamatosan emelkedett az elmúlt években.

A kocsmák kedveltsége csökkent, a partiszervizé viszont nőtt - volt is honnan, a piac 63 szereplője mellett létrejött még 36 öt év alatt. De vissza a kocsmákhoz: az összeállítás szerint a bulinegyedben a VII. kerületben 2018-ban kevesebb hely volt, mint korábban, ez nyilvánvalóan összefügghet a razziákkal is.

A Balatonnál a szezonalitás ellenére Siófokon és Balatonfüreden rendesen emelkednek a számok,

Almádiban csak kicsit, de Keszthely visszaesőben van vendéglátós szempontból.

A Balatontól távolabb, Velencén is jók a számok, Szegeden is, de Egerben és Sopronban most nem annyira.

A főzőkonyhás munkahelyi étkezdék száma öt esztendő alatt 4587-ről 4621-re nőtt. Ahová valahonnan kiszállítják a megfőzött étkeket, ott öt év alatt megkétszereződött, 782-ről 1405-re ugrott a szolgáltatószám. Feltehetően ezzel a váltással igyekeztek talpon maradni a munkahelyi vendéglátók.

Nyitókép: Kallos Bea