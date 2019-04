Újabb ország lépett a szennyezett orosz olaj miatt

A vezeték üzemeltetője, a JSC Ukrtransnafta április 25-én, csütörtökön helyi idő szerint este 21.43 órakor leállította az orosz olaj szállítását a Barátságkőolajvezeték fehéroroszországi Mazir és az ukrajnai Brod közötti szakaszát. (A vezeték Mazirnál válik ketté északi és déli ágra.)

"Az érvényes szerződések értelmében az Ukrtransnafta vállalatnak jogában áll leállítani a szállításokat, amennyiben a nyersanyag minősége nem felel meg az előírt paramétereknek.

Minden ilyen esetben keletkező veszteség az előírásokat megsértő felet terheli" - idézi a hírportál a vezetéküzemeltető társaság sajtószolgálatának üzenetét.

Az Ukrtransnafta közleménye szerint a szlovákiai Budkovce fogadóállomás megtagadta a nem megfelelő minőségű nyersanyag fogadását, a magyarországi Fényeslitke pedig nem rendelkezett szabad fogadókapacitással.

Mint azt megírtuk, Németország és Lengyelország még szerdán állította le kőolajvezetéken keresztüli orosz kőolajimportját, miután az egyik nemzetközi hírügynökség szerint minőségi problémák adódtak a nyersanyaggal. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádiónak elmondta, mindez azt jelenti, hogy meglehetősen szennyezett tartalommal adta tovább az orosz fél a kőolajat – közölte Pletser Tamás.

A szakértő szerint a probléma a Mol termelését is érintheti, ezért az InfoRádió megkereste a magyar olajipari céget is. A Mol írásban annyit közölt csütörtök késő délután, hogy a Barátság kőolajvezeték északi részét érintő minőségi problémával. A vállalat hivatalos közlése hozzátette, hogy szakaszon mérik a kőolaj összetételét. Kiemelték, hogy az eddigi tapasztalt szerint: a kőolaj minősége megfelel az előírásoknak. Kiegészítették, hogy egyeztetnek a régió kőolajszállításáért felelős hatóságokkal és vállalatokkal.

Közben a Reuters fehérorosz cégre hivatkozva arról számolt be jelentésében, hogy 4-5 napon belül Magyarországra és Szlovákiába is elérhet a szennyezett orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. Pletser Tamás iparági szakértő szerint az oroszok, akiknek saját érdeke is a probléma kiküszöbölése, rövid idő alatt orvosolhatják a minőségi gondot.

Nyugati olajkereskedők véleménye szerint a szállítások leállítása miatt az orosz olaj európai vásárlói kötbérigénnyel léphetnek fel az orosz szállítókkal szemben.

Nyitókép: Komka Péter