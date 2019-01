Elképesztő tempót diktál az újlakás-piac

A hazai újlakáspiacon 2017 és 2018 decembere közt 469-re nőtt a megvalósítás különböző szakaszaiban lévő projektek száma, miközben az épülő és tervezett lakásállomány 8,5 százalékkal bővülve elérte a 32 300-as számot - derül ki az Otthon Centrum legújabb újlakáspiaci felméréséből.

Budapesten a legtöbb projekt a XIII. kerületben épül, ahol 94 beruházásban hirdetnek eladó lakásokat: ez a megvalósítás különböző fázisában lévő fővárosi társasház projektek ötödét jelenti.

Kiemelkedő kerületek még a beruházások száma alapján:

Budán a III. kerület 54, a XI. kerület 50, és a II. kerület 39 projekttel.

Pesten Ferencváros (IX. kerület) és Zugló (XIV. kerület) 29-29 projekttel, míg Józsefváros (VIII. kerület) 33 projekttel.

Itt a legmagasabbak az árak

Tavaly egy újépítésű lakás átlagos négyzetméterára a fővárosban 892 ezer forint volt, ami 16,8 százalékos éves növekedést jelent. A legmagasabb fajlagos átlagár az I., II., V., VI. és az XII. kerületet jellemezte: 1 millió forint feletti négyzetméteráron kínálták az újépítésű lakásokat. Miközben a külső pesti kerületekben 500 és 760 ezer forint között mozgott egy újlakás négyzetmétere.

Egyetemi városok az élvonalban

A megyei jogú városokban végzett felmérés alapján 290 társasházi lakás projekt volt elérhető 2018 decemberében, ezekben összesen 8 770 új lakást hirdettek megvételre.

A 23 megyei jogú város közül a legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Pécsett és Szegeden ismert:

itt épül az online meghirdetett újlakás projektek 48,3 százaléka - írja elemzésében az Otthon Centrum. A legtöbb lakás Győrben, Debrecenben és Szegeden épült.

Egy pécsi projekt a legdrágább a vidékiek közül, egy négyzetmétert 740 ezer forintért kínál egy beruházó.

Az Otthon Centrum előrejelzése a teljes - tehát a használt lakásokat is magába foglaló - ingatlanpiacon a fővárosi adás-vételek arányának további enyhe csökkenésével számol, miközben az elemzés szerint tovább

erősödik a budapesti és a megyei jogú városok agglomerációjában található települések ingatlanpiaca,

ahol az építési tevékenység is élénk lesz. Az elemzés növekedést vár Budapest külső kerületeiben is, ugyanakkor azzal számol, hogy a befektetői célú vásárlók továbbra is a belső városrészek újépítésű lakásait preferálják, a legdrágább szegmensekben pedig enyhül majd a növekedés dinamikája.

Tolonganak a befektetők a budapesti lakásokért

Erről már a Portfolio gazdasági hírportál írt a Duna House Barométere alapján. Az elemzés szerint tavaly decemberben a budapesti adásvételeknél a vezető vásárlási ok a befektetési szándék volt, az esetek 53 százalékának hátterében ez állt, míg egy évvel korábban ez az arány csak 39 százalék volt a fővárosban.

Budapesten a befektetésként vásárolt ingatlant átlagosan 40,5 millió forintért vásárolták meg, az átlagos méret pedig 64 négyzetméter volt a Duna House által értékesített lakóingatlanok között.

Vidéken a vevők 55 százaléka volt 30-50 év közötti, a 30 év alattiak aránya azonban magasabb volt, mint Budapesten, és az eladók többsége is 30 és 50 év közötti személy volt.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Jászai Csaba