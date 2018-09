Szilágyi Áron is segíti a cégvezetőket

OTP Business Nagykövet Program néven indít rendezvénysorozatot az OTP Bank vállalati üzletága, amelynek célja, hogy közvetlen és hatékony párbeszédet kezdeményezzen meglévő vállalkozói ügyfélkörével. A féléves programra mikró-, kis- és középvállalatoktól várják a cégvezetők jelentkezését. A bank által kiválasztott közel 50 nagykövetnek havonta egy inspiráló rendezvényt szerveznek, ahol sikeres előadók szereplését követően egy-egy témát dolgoznak fel majd a résztvevők workshop formájában. Az első, októberi eseményen Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó és edzője, Decsi András beszélnek majd a partnerségről, a kihívásokról és lehetőségekről.

A program célja a tapasztalatcserén túl, hogy a cégek az együttműködésnek köszönhetően üzleti fejlődésükhöz inspirációt, információt és lehetőséget is kapjanak, az őket érintő kihívásokra pedig megoldást. Az OTP Business nagykövetek közül néhányan ugyanis, a partnerség jegyében, a bank kommunikációjában is szerepet kapnak majd. A Nagykövet Program fő üzenete, hogy az OTP Business partnerként tekint ügyfeleire, a partneri viszony pedig együtt gondolkodást, értékteremtést is jelent.

„Hiszünk benne, hogy ügyfeleink számára a legfőbb érték, ha partnereik vagyunk az üzleti döntéseikben, fejlődésükben, ha személyesen foglalkozunk az igényeikkel és minden pénzügyi kérdésre rugalmasan tudunk megoldást találni. Annak érdekében, hogy ezt minél hatékonyabban tudjuk megtenni, a hagyományos kutatásokon és ügyfélkapcsolatokon túlmutató, újító kezdeményezést indítunk az OTP Business Nagykövet Programmal. Nem titkolt célunk az is, hogy a közös munka nyomán akár finomítani, fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat” - mondta Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója.

Az OTP Business Nagykövet Program már önmagában is a partnerségre épül, hiszen a kiválasztott ügyfelekkel számos platformon terveznek közös munkát, együttműködést. A programsorozat felvezető kommunikációjában az OTP Business kampányokból már korábban megismert ügyfél a banki tanácsadójával együtt szerepel majd. A figyelemfelhívó szpotot elsősorban online felületeken, YouTube hirdetésekben terjesztik, de a toborzást intenzív PR támogatás is segíti.

Az OTP Businessnél számlát vezető vállalkozói ügyfelek szeptember 23-ig jelentkezhetnek a nagykovet.otpbusiness.hu honlapon keresztül, egy online pályázati adarlap kitöltésével.