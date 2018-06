Itt megnézhetik a dráguló amerikai termékek listáját

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi háborúja miatt nem nő a hazai cégek vámadminisztrációs terhe.

Nyolcjegyű vámtarifaszámok jelzik az EU ominózus, múlt pénteki végrehajtási rendeletének mellékletében, hogy egy-egy megjelölt termékcsoportban pontosan mely amerikai árukra szabtak ki 25 százalékos kiegészítő vámot - írja a Világgazdaság.

A termékcsoportok között találhatók

gabona, zöldségfélék,

gyümölcsök,

alkoholos italok,

ecet,

dohányáruk,

illatszerek,

szépség- vagy testápoló készítmények,

kötött ruházati cikkek,

használt ruhák,

vas-, acél- és alumíniumáruk,

hajók,

játékok,

sporteszközök,

csaknem 3 milliárd eurónyi értékben.

Leopold Róbert, a NAV vám és jövedéki szóvivője az InfoRádiónak elmondta: "azok a cégek, amelyek nagy tételben hoznak be az EU területéről ilyen termékeket, tudják ezt a fajta korlátozást és kalkulálnak is ezzel, azzal kell egyedül számolni, hogy a fizetendő vámteher magasabb lesz a 25 százalékos kiegészítő vámtétellel. Ez adott esetben a fogyasztói árakra is hatással lehet, és akár áremelkedést is okozhat."