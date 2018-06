Bírói engedély az amerikai gigaüzletre

Egy washingtoni kerületi bíró szabad utat engedett kedden annak, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja a Time Warner médiakonszernt.

Az AT&T a második legnagyobb amerikai mobilszolgáltató. Nyolcvanötmillió dollárért vásárolná fel a Time Warnert, amelynek a tulajdonába tartozik a CNN-en kívül még például a Warner Bros. filmstúdió és a HBO tévécsatorna.

A bírói döntés az utóbbi évek egyik legfontosabbja a trösztellenes ügyekben, jelentősen befolyásolhat bírói döntéseket más hasonló esetekben.

A két cég összeolvadását másfél egy évvel ezelőtt jelentették be, és tavaly év végére be kellett volna fejeződnie, de az amerikai igazságügyi minisztérium versenyhatósága nem engedélyezte az ügyletet, mert szerinte az "jelentősen sérti az amerikai fogyasztók érdekét, mert többet kellene fizetniük a televíziós szolgáltatás után, miközben csökken a választható csatornák száma". Richard Leon bíró azonban egy hat hétig tartó per végén úgy ítélte meg, hogy a versenyhatóság nem tudta megfelelően alátámasztani ezt az érvét.

Donald Trump elnök kiváltképpen ellenezte a felvásárlást, ami mögött az állhat, hogy a Time Warneré az elnökkel gyakran kritikus CNN hírtévé, amelyet Trump emiatt rendszeresen vádol hamis hírek terjesztésével.

A minisztérium fellebbezhet a bíró döntése ellen, de egyelőre csak gondolkodik rajta, hogy mit tegyen.