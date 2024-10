Ezeket a szép és hasznos tavaszi virágokat még most, októberben célszerű elültetni

Bizonyos virágok nem csupán szépek, de hasznosak is lehetnek, számíthatunk rájuk az egészségünk támogatásában is - írja az agroinform.hu. A lap három olyan virágos növényt javasol októberi vetésre, amik szépségük mellett a mindennapokban is jól jöhetnek.

Hangsúlyozzák, hogy fontos a vetés előtt a talaj előkészítése: alaposan gyomtalanítsuk, majd a talajt forgassuk át villával, gereblyézzük át, és egyengessük el. Csak ezután jöhetnek a virágmagok.

Facélia

A facélia, vagy más néven a mézontófű a méhek és más beporzó rovarok által igencsak kedvelt évelő, amelyből ráadásul még remek zöldtrágya is készíthető. Szupernövénynek is nevezik, mert olyannyira értékessé vált a gazdák szemében, hogy a vetőmagjának tonnája akár egymillió forintba is kerülhet. A mézontófű kitűnő zöldtrágyaként, hiszen javítja a termőföld minőségét, azonban ezekből az állományokból nem fogható fel mag, ezért sokan vetőmag termesztési céllal kezdtek el foglalkozni vele.

Mindezek mellett a csodás virág a házikertek virágágyásaiban is megállja a helyét. Ez az Észak-Amerikából származó növény 40-90 cm magas, és májustól egészen augusztusig virágzik, így kitűnő mézelő növény. Nem csak szép, de még csak nem is kényes. Bármilyen talaj megfelelő neki, sőt, másodvetésként még a talaj minőségének javítására is használják, hiszen mélyre ható gyökere előkészíti a talajt más növények számára.

A mézontófű méltó nevéhez hiszen a világ egyik legtöbb virágport termelő növénye. Így a méhek is szívesen időznek el a facélia közelében.

Erdei turbolya

Az erdei turbolya a zellerfélék családjába tartozó turbolya nemzetség Magyarországon is őshonos faja. Egész Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában is elterjedt, és Magyarországon is sokfelé előfordul. A Dunántúli- és az Északi-középhegységben valamint a Dunántúlon találkozhatunk vele a leggyakrabban.

60-150 cm magas, olykor kétéves, de általában évelő növény, melynek szétmorzsolva aromás illata van. A virágzata 8-16 sugarú összetett ernyő, a szára alsó része szőrös, míg levelei háromszorosan szárnyaltak. Áprilistól júniusig virágzik. Az erdei turbolya rendszerint saját maga is elszórja a magjait, és ezekről újra kihajt, de nem árt, ha egy kicsit besegítenünk neki, és az általunk kiválasztott területen vetjük el a magjait. De nem csak maga a virág, hanem a hosszú ikerkaszat termése is remek dísze lehet a kertünknek, még télen is.

Tavaszi kankalin

A tavaszi kankalin évelő növény, amely a kert félárnyékos fekvésű helyein is kiválóan érzi magát, így olyan területeket is virágba tud borítani, ahol más virág nem érzi jól magát. A frissen gyűjtött tavaszi kankalin magoknak hideg periódusra van szükségük ahhoz, hogy aztán rendben kicsírázzanak, ezért is szükséges ősszel elvetni a magjait, amikor már kellően hűvös az idő a vetéshez. Így kora tavasszal már gyönyörű kankalinok boríthatják be a kertünket.

A tavaszi kankalin a kankalinfélék család Primula nemzetségének Magyarországon őshonos, évelő, lágy szárú faja. Nem véletlenül kapta nevét sem, mely latinul annyit jelent, hogy "tavasszal az első", hiszen ha ősszel elvetjük magjait, az első tavaszi virágunk lehet, amely kibújik a földből.

Virágai illatosak, aranysárgák és harangformájúak, sokvirágú ernyőt alkotva. A virágok torkában narancsszínű foltok teszik igazán látványossá. Európában, a Kaukázusban és Magyarországon is őshonos. Itthon leginkább erdőkben és lomberdők tisztásain, szegélyein találkozhatunk vele. Ráadásul a tavaszi kankalin nem csak szép, de még az egészségünkre is oda tud figyelni, ugyanis kiváló gyógynövényként is: