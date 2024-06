Seres Zoltán: el kell kerülni, hogy hőgutát vagy hősokkot kapjanak az állatok a kánikulában

A nagy nyári kánikulában a házi kedvenceket megfelelő óvintézkedésekkel kell védeni, ezeket sorolta fel az InfoRádióban az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, Seres Zoltán.

Lakásban tartott állatok esetében

ha elmegyünk iskolába, dolgozni vagy bárhova, akkor próbáljunk meg besötétíteni, árnyékolni, és legyen mindig friss ivóvíz a házi kedvencek előtt. Energiában gazdagabb táplálékra ilyenkor nem igazán van szükség.

a nagyobb sétákat kora reggel, délelőtt, illetve a késő délutáni órákban kell megtenni.

ha napközben történik a séta, akkor ezt füves területen kell megtenni. Az aszfalt ilyenkor 70-80-90 Celsius-fokra is fel tud hevülni, égési sérüléseket szenvedhet az állatok talpa.

Az udvaron tartott háziállat esetében

nagyon fontos, hogy mindig friss ivóvizet biztosítsunk.

lehetővé kell tenni azt, hogy szabadon el tudjon bújni árnyékos, bokros helyekre.

meg kell próbálni az állatokat nagyobb térben, lehetőleg betontól, kőtől, aszfalttól mentesen tartani. Ha nincs füves, bokros terület, akkor nyissunk ki egy garázst, vagy próbáljunk meg egy melléképületben olyan helyet biztosítani az állatnak, ahol nem éri a közvetlen tűző nap.

Ha a házi kedvenc nagyon magas hőmérsékletnek van kitéve, nem tud árnyékba menni, akkor akár hőgutát, hőtorlódást kaphat a kánikulában, amibe

néhány óra alatt bele is pusztulhat

– hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, a gazdáknak büntetőjogi felelősségük is van: az állat fizikai, lelki károsodása, vagy éppen az ok nélküli elpusztítása bűncselekmény, amiért akár három évig terjedő börtönt is lehet kapni.

"Falvakban, kisebb településeken, tanyákon nagyon sokszor még tárgyként, haszoncélból vannak tartva az állatok, az állatjólét kevésbé fontos, és sokan úgy gondolják, hogy az állat cserélhető, bármikor pótolható. De nyilvánvaló, ha rossz körülmények között tartanak egy állatot, láncra kikötve, ivóvíz, árnyék nélkül, és elpusztul, azzal a gazdája bűncselekményt követ el és börtönbe is küldhető" – mondta Seres Zoltán.

Kiemelte még, hogy

se gyermeket, se házi kedvencet ne hagyjunk percekre sem az autóban!

Az üvegházhatás miatt már néhány perc alatt is akár 60-70 fokra hevülhet a levegő egy kocsiban. Sokszor még az ember is, amikor hirtelen beül a 40-50 fokos autóba, olyan hősokkot kaphat, amitől vérnyomás-ingadozása is kialakulhat.

"Sajnos az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy állatot kellett kocsiból kimenteni, vagy éppen gyermek miatt hívni rendőrséget a hipermarket elé. Mindenféle formáját kerüljük ennek a »mindjárt jövök« epizódnak, mert ez súlyos, életveszélyes állapotokat tud eredményezni. Az állatok védelme mindig a gazdák, az emberek felelőssége, a megóvásuk nyilvánvaló kötelességünk" – mondta Seres Zoltán