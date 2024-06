Jönnek a legjobbak - már az új generációk szempontjai is megjelennek a hazai éttermeknél

A Dining Guide szempontrendszerei a fogyasztói igények változásaival együtt változnak, és ma már egy étterem sikerességét alapvetően a klasszikusan vett szempontok mellett kiegészíti egy teljesen új szempont, egy új kritérium, az úgynevezett wow-faktor - emelte ki az étteremkalauz felelős kiadója.

Az ezt megelőző évtizedekben három fontos kritérium volt, amelyek alapján meghatározták a guide-ok egy étterem minőségét. Ez alapvetően az alapanyag minőségére, egy étterem technikai felkészültségére, konyhatechnológiai tudására és az úgynevezett éttermi személyiség tetten érhetőségére vonatkozott. "Mennyire tetszett nekünk ez az étterem, milyen minőségben, milyen megoldásokkal látott minket vendégül" - sorolta Herczeg Zoltán.

Az új generáció beléptével, illetve a most tapasztalható gazdasági válság és az ezt megelőző Covid időszak életmódváltozásainak a belépésével sokkal egyszerűbb és talán határozottabb szempontrendszerek alapján választunk ma éttermeket, jobban keressük azokat a megoldásokat, amelyek a mindennapokban kielégítőek számunkra.

Kétfajta kategóriába lehet sorolni a ma fellelhető étteremválasztási igényeket. Az úgynevezett casual, a mindennapokban elérhető "comfort foods" éttermek a mindennapi élethelyzetünkre választ adó éttermek sora, ahol jól érezzük magunkat, ismerjük ezeket az éttermeket, és gyors megoldásokat keresünk a gasztronómiai igényeink kielégítésére.

"És van egy teljesen más gondolkodásmód, amikor a mindennapjainkban a szabad pénzeszközünket, a szabadidőnket áldozzuk fel valahol egy jó éttermi élmény keresésére. Ilyenkor sokkal határozottabban keressük ezt a wow-faktort" - mondta a szakember.

Herczeg Zoltán szerint ez lapvetően azt jelenti, hogy ha a vendégek elmennek egy kicsit drágább, magasabb színvonalú étterembe, akkor nem elég az étel minősége, nagyon sok más szempontnak is meg kell megfelelni.

"És talán ebben van egy másik, érdekes megközelítés is, mégpedig az új fogyasztói igények alakulása. Az, hogy az új generációk, a Z és az őket követő generáció tagjai az életfelfogásukhoz igazodó gasztronómiai megoldásokat is keresnek, és számukra már nem elégséges a klasszikus értelemben vett gasztronómia. Mondok egy példát, ami nem gasztronómiai szempont: fenntarthatóság. Nagyon sokan keresnek ma már a fiatal generációk tagjai közül olyan éttermeket is, amelyek az ilyen jellegű követelményeknek is megfelelnek. Számít például a farm to table, azaz a farmról az asztalra szempont" - mondta Herczeg Zoltán.

Díjazottak

Hétfőn adják át a Dining Guide Év Étterme Díját. Az elmúlt húsz évben egy top 10-es éttermi skálát is létrehoztak, ami ráadásul 12 éttermet jelent ma már, mert két progresszívabb gondolkodású étterem is belefér ebbe a listába.

"Adunk Év séfe díjat, emellett a szervizzel, a sommelier-vel is foglalkozunk, továbbá az alternatív éttermekkel is. Az év legjobb cukrászdája díját is ki szoktuk hirdetni, és a visszatekintés jegyében megjelenik egy nagyon fontos díj, amelyet életműdíjnak is hívunk, hiszen a hosszú idő óta magas teljesítményt mutató gasztronómiai szakemberek is díjat kapnak" - fejtette ki Herczeg Zoltán.

A teljes beszélgetést alább meghallgathatják.